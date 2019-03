Jové, entre les notes de la Moleskine i la troballa de l’‘EnfoCATs’

Josep Maria Jové era la legislatura passada el secretari general de la conselleria d’Economia i Hisenda, la mà dreta del vicepresident Oriol Junqueras i un dels referents en l’organització del referèndum de l’1-O. Però avui, les parts que exerceixen l’acusació al Tribunal Suprem no el volen interrogar per cap d’aquestes facetes, sinó per les troballes que va fer la policia el 20 de setembre del 2017 quan va escorcollar casa seva.

A casa de Jové els agents de la Guàrdia Civil hi van trobar dos dels documents sobre els quals la Fiscalia ha anat construint la causa contra els líders independentistes, argumentant que demostren la conxorxa des del 2015 entre el Govern, els partits i les entitats per a la suposada rebel·lió contra l’Estat. El primer, una agenda Moleskine, presumptament manuscrita pel mateix Jové, on anava anotant les dates i els detalls de cadascuna de les reunions preparatòries de l’1-O en què participava. El segon, l’ EnfoCATs, un document apòcrif que tant al sumari com en els interrogatoris als presos polítics s’ha fet servir per part de les acusacions com si fos el veritable full de ruta sobiranista. Tots els acusats, sense excepció, han negat que coneguessin el document abans que s’incorporés a la causa.

Investigat al TSJC

Jové va ser detingut el 20 de setembre en el marc de l’operació policial preludi de la gran mobilització davant la seu del departament d’Economia de la qual s’han servit les acusacions per argumentar que hi va haver violència durant el Procés. Durant bona part d’aquell dia es va especular amb la seva arribada a Barcelona per assistir a l’escorcoll del seu despatx. Jové va renunciar a ser-hi present i, després de resoldre’s desfavorablement l’ habeas corpus, va ser conduït a dependències policials, on s’hi va passar dues nits. Des d’aleshores és en llibertat, tot i que no se l’ha deixat d’investigar. Primer al jutjat d’instrucció número 13, precisament el que va ordenar la seva detenció, i des de finals de l’any passat el seu cas és al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). De fet, Jové havia de declarar-hi el 25 de març, però el TSJC va ajornar la data per la proximitat amb la declaració al Tribunal Suprem.

Els documents que se li atribueixen l’han convertit en protagonista de les sessions al Suprem, especialment durant els interrogatoris als acusats. Ell no està acusat per aquesta causa, i està citat avui com a testimoni: en tot cas, com ha passat les últimes setmanes amb altres persones investigades, el més probable és que Jové es negui a declarar per evitar que la seva declaració el pugui perjudicar.