L’ARA celebra la Diada estimant el català

Amb motiu de la Diada, l’ARA vol tornar al seu compromís amb la defensa del català oferint als seus lectors dos productes que permeten apropar-se a la llengua des de dos vessants diferents. Dues maneres diferents de mostrar l’amor pel català, a les quals el lector tindrà accés simplement adreçant-se al quiosc.

Des de l’11 fins al 27 de setembre, els lectors de l’ARA tindran la possibilitat d’adquirir el Diccionari bàsic de la llengua catalana, una eina essencial per a estudiants però també per a adults. El volum, de 916 pàgines, es caracteritza per definicions escrites amb llenguatge molt entenedor i acompanyades d’explicacions amb referències conegudes i exemples d’ús. En aquest sentit, és un diccionari molt pràctic per trobar les paraules d’ús més freqüent i les pròpies de les àrees de coneixement de l’ensenyament obligatori.

El diccionari té un preu de 17,65 euros i per adquirir-lo s’haurà de presentar al quiosc el cupó situat a la part inferior de la contraportada del diari, disponible només els dies de venda, és a dir, de l’11 al 27 de setembre. Si el lector és únicament subscriptor digital es podrà descarregar el cupó de l’Espai del Subscriptor.

Una bossa per lluir en català

Per als que siguin més de presumir, l’ARA ofereix una bossa de cotó, tipus tote bag, elaborada per la marca Faves Comptades, que s’ha fet popular gràcies a les seves samarretes i complements estampats amb frases fetes i dites catalanes. La bossa de l’ARA, un model exclusiu fet per al diari, duu el missatge Clar i català, té una mida de 38 x 42 cm i està feta amb cotó 100% orgànic. El seu preu és de 15 euros.

Els lectors tenen dues maneres d’aconseguir la bossa. La primera, com en el cas del diccionari, és presentant el cupó que apareixerà a la part inferior de la contraportada del diari entre els dies 11 i 27 de setembre. L’altra opció per comprar la bossa és fer-ho a través de la web que el diari ha habilitat específicament per a aquest producte