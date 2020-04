L’ARA descarta l’ERTO per garantir la qualitat editorial

La pandèmia del coronavirus ha plantejat una nova prova de foc als mitjans de comunicació, quan tot just encara no s’havien refet de la doble crisi –econòmica i de model– de la dècada anterior. En el cas de l’ARA, aquesta etapa s’obre amb la convicció que el més important és reforçar la centralitat del lector i el subscriptor. Per això, en el paquet de mesures que ha calgut aplicar per fer front a una davallada publicitària que afecta tot el sector, s’ha descartat l’adopció d’un ERO o d’un ERTO, ja que la integritat de la plantilla és la principal garantia per poder seguir oferint un producte a l’altura, sobretot en uns temps en què la informació rigorosa, ponderada i independent és més valuosa que mai.

Amb tot, sí que s’han hagut de fer ajustaments per compensar l’aturada que ha patit la publicitat. Els directius de l’ARA han acordat abaixar-se el salari voluntàriament fins a un 15%, s’han retallat un 10% les col·laboracions, s’han aturat algunes inversions tecnològiques i s’han renegociat un seguit de contractes amb proveïdors. Es tracta de mesures suaus, tenint en compte que en l’entorn de la premsa s’estan vivint retallades de fins al 50% en les col·laboracions o ERTOs que suposen també fins a un 50% de reducció de les condicions.

"La situació no és fàcil –diu Esther Vera, directora de l’ARA–. Però estem determinats i compromesos amb un periodisme lliure, rigorós i compromès amb el país. Per això cal agrair el suport que ens estan donant lectors i subscriptors". Una de les fortaleses del diari a l’hora de fer front aquest nou paradigma és que va apostar per un model on la principal via d’ingressos no era la publicitat ni els ajuts institucionals, sinó els lectors. En concret, un 63,5% del pressupost ve de la venda a quiosc i les subscriptors.

"L’ARA és menys vulnerable a les crisis que poden fer que la publicitat fluctuï, com a conseqüència d’una crisi econòmica tan greu com la provocada per una pandèmia –reflexiona Georgina Ferri, directora gerent de l’ARA–. L’altre punt fort és la digitalització, que ja teníem molt avançada, no només de la part editorial, sinó també de la part de negoci i tecnologia. Ha caigut la publicitat i ha caigut també la venda al quiosc, perquè la gent té por de sortir al carrer i han tancat quioscos. Però hem buscat solucions. Per exemple, fem promocions que puguin ser venudes online. O els actes presencials ara els fem virtuals". És el cas del taller d’escriptura conduït per Sebastià Alzamora, que ha penjat el rètol d’inscripcions exhaurides. O, divendres vinent, la psicòloga familiar Amalia Gordóvil oferirà una conferència online sobre la importància de mantenir hàbits i rutines durant el confinament.

44% més de noves subscripcions

Des de l’inici de la pandèmia, l’ARA ha incrementat en prop d’un milió els seus usuaris únics mensuals, tot i ser un mitjà de pagament. El nombre de registres ha crescut un 54% i s’han fet prop de 2.000 nous subscriptors, un increment del 44%. "Tots els equips segueixen treballant de manera telemàtica per oferir productes i serveis digitals", detalla Ferri. El diari està organitzat en tres grans equips: editorial, negoci i tecnologia, que segueixen treballant a ple rendiment per adaptar el diari a la nova realitat.

El diari ha obert el seu minut a minut, de manera que tots els lectors poden accedir a la informació més immediata. També s’han tret de l’àrea de pagament les informacions i interactius de servei: mesures d’higiene, què cal fer si se sospita tenir el virus... Això conviu amb les peces d’anàlisi i reflexió, que són on l’equip de l’ARA bolca tot el seu valor afegit, que sí que es mantenen en l’àrea de pagament, ja que és la columna principal del model de negoci. Només amb els subscriptors com a principal suport es pot oferir un periodisme veritablement independent i amb criteri editorial propi. "Quan hi ha una inundació –recorda Ferri–, el que primer es troba a faltar és aigua potable. I amb la informació passa el mateix. La pandèmia ha portat una allau de notícies, però la gent, més que mai, necessita poder destriar la informació de qualitat de la que no ho és".

Un altre exemple d’adaptació és la pròxima diada de Sant Jordi, una de les festes assenyalades per al diari. L’ARA no renuncia a celebrar aquesta festa de les lletres i de l’amor, així que ha adaptat els seus esforços –de nou, tant editorials com de negoci– a la situació de confinament. Així, ha posat en marxa un mercat per poder comprar llibres directament a les editorials, a banda del seu habitual recomanador de llibres. I, a falta de poder estampar firmes en pàgines de paper, ha organitzat presentacions virtuals de llibres amb alguns dels autors del diari, com ara Jordi Nopca, Antoni Bassas, Empar Moliner, Xavier Bosch, Toni Vall o Carles Mundó, entre d’altres. I el grup Els Amics de les Arts interpretaran una cançó en acústic quan faltin 10 minuts per a les 8 del vespre, per agafar embranzida de cara a l’aplaudiment col·lectiu d’aquella hora.