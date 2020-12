L'ARA, diari més ben dissenyat als premis ÑH

260x366 La portada de Sant Jordi La portada de Sant Jordi

La divisió espanyola i sud-americana de la Society for News Design (SND-E) ha fet públics els seus premis anuals, que distingeixen l'ARA com a publicació més ben dissenyada, en la categoria local/regional, que inclou tots els títols d'àmbit no estatal. El reconeixement se suma, per tant, al que el mateix organisme va concedir a l'ARA l'any 2018 a mitjà digital més ben dissenyat. En aquesta edició, s'han presentat 1.888 candidatures de 102 mitjans diferents repartits per 14 estats. En total, s'han concedit 259 medalles, de les quals només 16 són d'or. L'ARA pogut endur-se dos d'aquests ors, més quatre premis en altres categories.

Així, la portada del Sant Jordi d'enguany, obra de Mari Fouz, s'endú també una medalla de plata, en la categoria de primeres pàgines. La imatge mostrava, per davant i per darrere, uns balcons símbol del confinament, al costat del lema "Llegir, estimar", que s'ha convertit en el clam d'aquest diari per Sant Jordi. I, a més, la primera pàgina del suplement La República de Weimar ha obtingut també un premi, en aquest cas un bronze.

La llista de guardons inclou també una medalla de bronze per a l'especial "20 dies a l'infern", en l'apartat de cobertura informativa. El reportatge era una immersió en la fase més dura de la pandèmia i estava signat per Elena Freixa, Albert Llimós, Natàlia Vila, Marc Toro, Gemma Garrido, Cristina Mas i Mònica Bernabé.

Els especials de l'ARA, una altra de les fortaleses del diari, han rebut així mateix un parell de distincions. El jurat ha atorgat una medalla d'or a l'interactiu "Infertilitat: l'altra cara de la maternitat", escrit per Lara Bonilla i amb imatges de Sara Cabarrocas i Francesc Melcion. A més, en l'apartat de promocionals, s'ha concedit una medalla de bronze al reportatge "El meu fill fa bullying?"

Els premis ÑH arriben pocs dies després que l'ARA hagi aconseguit també 16 premis European Newspaper, la qual cosa l'ha convertit en un dels diaris més premiats en aquesta convocatòria. La doble pluja de guardons és un reconeixement a l'equip que lidera Cristina Córdoba, directora d'Art de l'ARA, i Xavier Bertral, cap de fotografia.

Pel que fa als premis ÑH, El Mundo, Marca, El País Semanal i Elpais.com s'han endut els altres premis principals de disseny, en la categoria de diari, esportiu, suplement i edició digital, respectivament.