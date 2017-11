L’ ARA, guardonat amb quatre premis pel seu disseny

L’ARA ha guanyat quatre guardons en els premis ÑH de disseny de diaris, organitzats per la Society for News Design, que cada any reconeix les millors publicacions d’Espanya, Portugal i l'Amèrica Llatina. En aquesta ocasió, l’ARA ha estat reconegut amb tres premis per la seva tasca de periodisme digital. En concret, ha rebut una medalla de plata com a millor disseny de secció per la web d’interactius i dues medalles de bronze, una per l’especial ' Radars', en la categoria de periodisme de dades, i una altra per la cobertura dels atemptats de Barcelona. A més, la publicació ha rebut una quarta medalla, en aquest cas de plata, per la portada 'Jo m’acuso', publicada en ocasió de la celebració de la consulta del 9-N.



Enguany, el certamen ha escollit el 'Região de Leiria' de Portugal com a millor diari local i regional, una categoria en la qual també competia l’ARA, que ha quedat finalista junt amb el valencià 'Las Provincias'. En la categoria de diaris i setmanaris d’àmbit estatal, el guardó ha correspost a 'La Nación', d’Argentina, que guanya per segon any consecutiu el premi. La brasilera 'Nexo Journal' ha sigut la millor publicació digital.