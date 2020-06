L’ARA ofereix dos llibres infantils i l’assaig ‘Contra la caritat’

L’ARA ofereix a partir de dissabte i fins diumenge de la setmana que ve els llibres infantils El meu mes: Juny i Mirant al cel, editats per La Galera. El primer, signat per Laura Espot, David Monserrat i Elisabeth Tort, i il·lustrat per Roser Calafell, forma part d’una col·lecció de dotze títols amb informació senzilla perquè els mes petits descobreixin curiositats sobre el mes en què fan anys. El llibre inclou refranys, endevinalles, poemes i cançons perquè els nens coneguin els mesos de l’any i les festes i tradicions que hi van associades.

Mirant al cel és un conte escrit per la meteoròloga Mònica Usart, també amb il·lustracions de Roser Calafell, que permet descobrir fenòmens meteorològics amb l’ajuda del Berenguer, un nen enamorat de la natura que viu en un poble de muntanya i a qui el seu avi anima a mirar sempre cap al cel per observar què hi passa en cada moment de l’any.

Per aconseguir els llibres caldrà presentar al quiosc el cupó que hi haurà a la contraportada del diari durant els dies de la promoció. El meu mes: Juny es vendrà per 5,95 euros i Mirant al cel per 6,95. Si ets subscriptor digital et podràs descarregar el cupó a l’Espai del Subscriptor.

‘Contra la caritat’

D’altra banda, a partir de diumenge i fins al 29 de juny els lectors de l’ARA podran adquirir el llibre Contra la caritat, un assaig en què l’antropòloga i politòloga Julie Wark i l’economista Daniel Raventós defensen la posada en pràctica de la renda bàsica, un ingrés pagat per l’Estat a tots els ciutadans, independentment de la seva situació econòmica. Els autors argumenten que la mesura és factible econòmicament i que permetria acabar amb la caritat. L’obra, publicada per Arcàdia, es podrà aconseguir a través d'aquesta pàgina durant els dies de venda per 25 euros.