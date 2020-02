L’ARA, seleccionat per al programa de beques europeu de Google

L’ARA és un dels quatre mitjans de l’Estat (i l’únic català) que el European Journalism Centre ha seleccionat per participar en el Google News Initiative Fellowship, un programa de beques remunerades per a estudiants universitaris o persones acabades de graduar. A través d’aquesta iniciativa, finançada per Google, una cinquantena de mitjans de catorze països d’Europa ofereixen estades de vuit setmanes que permeten “explorar la intersecció entre el periodisme i la tecnologia”. Aquest és el primer any que el projecte arriba a Espanya, on, a més de l’ARA, hi participen El País, Eldiario.es i Newtral. Cada mitjà ofereix una única plaça, ja sigui en l’àmbit de la redacció periodística, del periodisme de dades o del disseny d’eines interactives, entre d’altres.

En el cas de l’ARA, la persona seleccionada s’incorporarà a l’equip de nous formats i interactius, en el qual treballen conjuntament periodistes, dissenyadors i desenvolupadors per crear projectes interactius i multimèdia i continguts visuals en diferents formats. La plaça està orientada a persones que estiguin interessades tant en el periodisme com en el disseny i que s’hagin format en àmbits com la comunicació audiovisual o interactiva, el disseny web o editorial o la visualització de dades. La beca es desenvoluparà aquest mateix any, entre els mesos de juny i juliol o bé entre el setembre i l’octubre.

Per incriure’s al programa cal tenir més de 18 anys i estar cursant algun tipus d’ensenyament superior o bé haver completat els estudis durant el 2019. Només es pot optar a places de mitjans del mateix país on s’estiguin duent a terme els estudis o del país d’origen del candidat. El termini per sol·licitar la beca, a través del portal Journalismfellowships.eu, s’acaba el 30 de març. A partir de llavors cada mitjà escollirà, entre les persones que s’hagin mostrat interessades en treballar-hi, la que considerin més idònia per cobrir la plaça en qüestió i s’hi posaran en contacte. Abans de l’inici de l’estada, els dies 29 i 30 de maig, tots els seleccionats d’Europa es trobaran a Brussel·les per participar en una jornada de formació organitzada pel European Journalism Centre.