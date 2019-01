L’ARA, l’únic diari que creix en paper

La revolució digital està delmant les vendes dels diaris tradicionals en paper però, un any més, l’ARA ha aconseguit desafiar la tendència i tanca el 2018 amb un augment del 5,3% en el nombre d’exemplars venuts a quiosc o per subscripció individual, que aquest any se situaven en 14.190 de mitjana. Si es compara amb fa cinc anys, el creixement és del 3,8%, mentre que les caigudes dels rivals generalistes oscil·len entre el 16% i el 51%.

Són dades certificades per l’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) i que contrasten amb les pèrdues de vendes de la resta de diaris generalistes que arriben al quiosc català. Ja a finals de novembre, l’EGM -que no mesura vendes, sinó lectors- atorgava a l’ARA 121.000 lectors, una xifra que el convertia en el rotatiu que més creixia (un 5,2%).

La resta de capçaleres han patit retrocessos en les seves vendes. Així, La Vanguardia perd 7.719 exemplars en un any (un 9,1% del total) i es queda en 77.021. El Periódico segueix segon, però en aquest cas la davallada en un sol any és més severa: el 18,6%. O, cosa que és el mateix, perd 8.397 vendes diàries i se situa en 36.861. El Punt Avui és qui millor aguanta el tipus entre els que perden, ja que la minva de 299 exemplars equival a només un 1,6% sobre el seu total de 18.794.

Ha sigut un any dur per a la premsa de paper, amb el problema afegit que plou sobre mullat: la immensa majoria de capçaleres tradicionals fa anys que es deixen un llençol a cada bugada. Així, si es mira l’evolució en els últims cinc anys es constata que El Punt Avui ha perdut un 16,9% de les seves vendes, La Vanguardia un 30,2% i El Periódico -que encapçala el rànquing de retrocessos- un 42,7%.

En el cas dels diaris de Madrid, la crisi encara és més acusada. El País, que és el diari més venut a Espanya, ha perdut més de la meitat dels seus compradors en només un lustre: de 251.163 passa a 120.940. La nova directora del mitjà, Soledad Gallego-Díaz, no ha posat fi a la sagnia que pateix la capçalera. Va assumir la direcció del vaixell insígnia de Prisa el 8 de juny i aquell mes el diari patia una patacada forta: passava de 142.484 compradors a 108.133. El gruix de la caiguda corresponia a subscripcions computades com a individuals, la qual cosa suggereix que no es tractava d’una reacció al seu nomenament sinó de l’acabament d’alguna campanya pretèrita. Però, en tot cas, les vendes han seguit caient i al novembre es van situar per primer cop sota el llistó psicològic dels 100.000 exemplars. En els últims cinc anys, doncs, El País ha perdut un 51,9% de compradors i és el diari de Madrid que més baixa tant en l’últim exercici (-22,6%) com respecte al 2013.

El Mundo també perd, però en aquest cas un 8,9% en un any (i un 51,7% acumulat en els últims cinc anys), de manera que tanca el 2018 amb 73.507 exemplars diaris de difusió ordinària, un concepte que inclou vendes al quiosc i subscripcions individuals, però deixa fora vendes en bloc, subscripcions col·lectives i diaris regalats. I també l’ Abc cau en un ordre similar: 7,8% respecte a fa un any i el 48,7% si es computa des del 2013, de manera que es queda en 64.388 diaris. La Razón és el diari amb menys vendes (42.494) però també qui aguanta millor la comparativa a un any vista (baixa un 7,6%) o a cinc (-29,2%).

En el cas dels diaris de Madrid, les seves caigudes de difusió pagada són encara més acusades si es miren els seus resultats a Catalunya: es constata així que el seu relat sobre els últims anys de tensió política amb Espanya no ha seduït nous lectors, sinó al contrari. I és El País, que s’ha deixat dos terços de les vendes, qui ho pateix en un grau més alt: de 24.888 exemplars venuts el 2013 passa a només 8.815 el 2018. De fet, només en l’últim any s’ha deixat el 19,2% de les seves vendes catalanes. El Mundo, per la seva banda, perd un 61,7% en l’últim lustre i es queda amb 3.445 exemplars. L’ Abc se’n deixa el 50,7% per situar-se en 1.668 diaris de mitjana. Qui resisteix millor la tendència és La Razón, tot i caure el 21,2% des del 2013. De fet, el diari de Planeta ha tancat l’any millorant un 0,3% les seves vendes a Catalunya, fins als 3.274 diaris (per bé que això, en xifres absolutes, implica un augment de tan sols 10 exemplars diaris).