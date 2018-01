Adeu a 'Inteviú' i 'Tiempo': el Grup Zeta les tanca per les seves pèrdues

260x366 La portada d'aquest dilluns de la revista 'Interviú' La portada d'aquest dilluns de la revista 'Interviú'

Les revistes 'Interviú' i 'Tiempo' es deixaran de publicar. El Grup Zeta, editor de les dues capçaleres, ha anunciat aquest dilluns la seva desaparició arran de "la impossibilitat de seguir sostenint durant més temps les importants pèrdues generades per ambdues publicacions en els últims anys, com a conseqüència del vertiginós descens en la difusió i en els ingressos de publicitat que han patit de manera intensa i creixent", segons detalla l'empresa en un comunicat.

Segons el grup, durant els últims cinc anys, les dues revistes han tingut unes pèrdues "contínues" de 7 milions d'euros, i la seva difusió s'ha reduït a l'entorn del 65% en aquest període i en un 80% durant l'última dècada. El comunicat precisa que es tracta de davallades "similars a les que estan patint moltes capçaleres del sector de la comunicació".

En declaracions a Efe, fonts del Grup Zeta han explicat que la data del tancament de les dues revistes encara no s'ha fixat, i que en els propers dies s'ha de constituir la comissió negociadora entre l'empresa i els treballadors per definir les condicions dels acomiadaments. Segons el compte de Twitter d''Interviú', tots els empleats de la revista seran acomiadats.

La empresa anuncia su intención de cerrar esta revista y de despedir a todos sus trabajadores tras 42 años en los kioscos — interviú (@interviu) 8 de gener de 2018

Malgrat la desaparició de les dues revistes, tant en format paper com digital, Zeta precisa que la web d''Interviú' continuarà oberta "com un dels fonts documentals periodístics més importants" d'Espanya dels últims 40 anys.

'Interviú', fundada per Antonio Asensio, va arribar per primera vegada als quioscos el 22 de maig del 1976, i va ser la primera capçalera del Grup Zeta, l'editor dels diaris 'El Periódico' i 'Sport', entre altres capçaleres. Des del primer moment, la revista, que es publica cada dilluns, es va caracteritzar, d'una banda, pel fet de mostrar en portada fotografies de dones en 'topless' (un fet inèdit fins llavors a Espanya) i, de l'altra, pels reportatges d'investigació que omplien moltes de les seves pàgines i que la van convertir en un dels referents periodístics de la Transició. Durant els anys 80 i 90, alguns números de la revista havien arribat a vendre més d'un milió d'exemplars.

Des del 1981, 'Interviú' incloïa un suplement dedicat a la informació política, titulat "Tiempo de hoy", que el 17 de maig de l'any següent va començar a publicar-se de forma independent. Centrada especialment en continguts de tipus polític i econòmic, aquesta revista, coneguda simplement com a 'Tiempo', s'ha seguit publicant setmanalment fins ara, quan Zeta ha decidit clausurar-la.

"Més enllà de les xifres –diu el comunicat de Zeta– és obligatori reconèixer, agrair i destacar el talent i la dedicació dels professionals que dia a dia han tirat endavant les dues capçaleres i que ha contribuït al desenvolupament d'una societat cada vegada més oberta i plural".

El Grup Zeta, presidit actualment per Antonio Asensio Mosbah, el fill del fundador, viu des de fa mesos una situació financera complicada que ha intentat mitigar amb diverses mesures. Abans de tancar dues capçaleres històriques com 'Interviú' i 'Tiempo', el grup es va desprendre l'abril de l'any passat del seu segell editorial, Ediciones B, que va ser adquirit per Penguin Random House per 40 milions d'euros. A més, el grup va refinançar el seu deute amb els bancs "amb l'objectiu d'optimitzar els seus recursos i bolcar-se a potenciar els actius periodístics de futur", segons explica el comunicat.

El mes passat, Zeta va aplicar un ERO al seu diari esportiu, 'Sport', que va suposar l'acomiadament de 29 treballadors (un 35% de la plantilla), i que va suposar la culminació d'uns mesos de conflictivitat laboral en aquest diari.