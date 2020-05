Adeu a 'Rockdelux', revista referent de la música des del 1984

260x366 Última portada de 'Rockdelux' Última portada de 'Rockdelux'

El número que ha aparegut avui als quioscos de la revista Rockdelux és l’últim que s’editarà. Tanca així una singladura editorial de 35 anys durant els quals la publicació s’havia fet un lloc en el cor –i les lleixes– de molts melòmans gràcies al seu olfacte a l’hora de detectar tendències i també per una visió no sectària però plena de criteri a l’hora de parlar dels diferents gèneres. O per les seves imprescindibles llistes de final d’any, que servien per assegurar-se una bona discoteca.

En una carta enviada als col·laboradors, signada per l’equip de la revista, es reflexionava sobre el paper cultural jugat per la publicació: "Estem orgullosos d’haver contribuït durant tots aquests anys a educar musicalment i culturalment diverses generacions de melòmans amb inquietuds i d’haver sigut fidels companys en el procés d’aprenentatge de molts lectors, que van confiar en el nostre criteri per créixer i desenvolupar les seves opinions sobre temes que moltes vegades escapaven a l’àmbit de la mateixa música".

La revista defensava un model d’alta qualitat en el format i en els textos. Però l’equilibri precari d’una editorial independent feia temps que passava factura i el coronavirus ha sigut "una bufetada brutal que encara fa més inviable el projecte", segons s’explica a l’editorial d’aquest número. "El periodisme (el musical i el de qualsevol altre tipus) no es fa (o no s’hauria de fer) gratis. A Rockdelux sempre s’ha procurat donar suport a aquest vessant de professionalitat en un entorn copat per un voluntariós (que a vegades fa posar vermell) amateurisme".

Des de la revista s’anima a qui vulgui a agafar la torxa i omplir el buit que deixaran, tot i que alerta que no serà gens fàcil. I alerta dels problemes de creure que la solució o la sortida és una revista online. "«¿I el meravellós món del digital?», es preguntaran alguns. Si abans parlàvem de precarietat, en l’ample món de la xarxa això s’ha augmentat i augmenta: una revista digital, ara mateix, només és viable subratllant aquesta tornada a l’amateurisme no remunerat contra el qual sempre hem lluitat".

El número 394, darrer i últim de Rockdelux, està dedicat al confinament i ha sigut elaborat amb una cinquantena de col·laboradors que traslladen les seves recomanacions per a aquests temps de quedar-se a casa.