Així piulen els candidats al Parlament del 21-D

El candidat típic a les eleccions del 21 de desembre al Parlament de Catalunya es va donar d’alta a Twitter a començaments d’octubre del 2011, té 942 seguidors, segueix 689 usuaris, piula menys de dos cops al dia i té configurat el seu perfil en espanyol. Així es desprèn de l’anàlisi dels perfils dels 606 candidats que he estat capaç de trobar a la xarxa de l’ocellet -un altre dia els explicaré com- entre els 945 que es presenten com a titulars en alguna de les set llistes electorals publicades al BOE.

Analitzar l’activitat a Twitter de les persones que aspiren a representar-nos és pertinent perquè en els temps que corren sembla que la política es faci a cop de tuit. Els polítics s’interpel·len i es repliquen a la xarxa social i els mitjans hi busquen declaracions i posicionaments igual que ho farien amb un micròfon, de manera que llegint piulades podem arribar a saber què ens proposa i què pensa la gent que ens demana el vot. Per això a les eleccions del 27-S del 2015 ja vaig analitzar algunes candidatures, i en aquesta ocasió he ampliat l’estudi a totes les llistes que es presenten el 21-D. En l’extracció i el tractament de les dades, referides al vespre del dijous 23, m’hi ha ajudat Helena Cuesta, del departament de tecnologies de la informació de la Universitat Pompeu Fabra.

Tractant-se de candidatures on hi ha usuaris molt veterans de Twitter i persones que s’hi acaben d’incorporar, entre els 606 candidats identificats hi ha una gran diversitat de perfils i activitat: els caps de llista no s’assemblen gens al nostre candidat típic. Però, a més, hi ha diferències considerables entre llistes. Aquestes són les més destacades, agrupades en sis àmbits: la presència a Twitter, l’antiguitat en aquesta xarxa, l’audiència, l’atenció, el nivell d’activitat i l’idioma.

Presència a Twitter

JxCat i ERC, les llistes amb més candidats a la xarxa social

El 64% dels candidats a les eleccions del 21-D disposen de perfil a Twitter, un percentatge idèntic al del conjunt de la llista de Catalunya en Comú (CeC) i gairebé igual que el de Ciutadans (Cs). Per sota hi ha les llistes del PSC (58% de tuitaires), el PP (57%) i la CUP (56%), i per sobre les de Junts per Catalunya (JxCat, 75%) i ERC: els seus 104 candidats tuitaires són el 77% de tots els que presenta a les eleccions.

Antiguitat

Joan Ramon, del PSC, el polític tuitaire pioner

Els poc més de sis anys que porta piulant el candidat típic també coincideixen exactament amb la mediana de la llista de Catalunya en Comú (CeC). Els candidats del PSC i Cs són més novells, i els de Junts per Catalunya (JxCat), la CUP, ERC i el PP, per aquest ordre, més veterans. Tot i això, el candidat que es va donar d’alta primer a Twitter és del PSC: Joan Ramon (@musicbcn), que es presenta a la demarcació de Barcelona: aquest pioner piula des de finals del 2007. El segueixen de ben a prop Josep Sort (@graccus, JxCat per Barcelona), inscrit dues setmanes després, i Núria Araüna (@arauna, CUP per Tarragona).

Audiència

Ada Colau i Carles Puigdemont, els més seguits

La capacitat per difondre missatges a Twitter depèn, entre altres coses, de la quantitat de seguidors. En aquest aspecte, i sense estudiar la capacitat efectiva d’influència ni descomptar la possible presència de bots, la llista amb una mediana més elevada de seguidors per candidat és la del PP (2.242). Per sota hi ha les de JxCat, ERC i la CUP, mentre que els candidats de Cs, el PSC i CeC registren audiències força més baixes. El candidat amb més parròquia potencial és @AdaColau, seguida per 788.808 persones. Però com que l’alcaldessa de Barcelona es presenta en el simbòlic últim lloc de la llista de CeC, no la veurem ocupar cap escó. Passa exactament el mateix amb el tuitaire més popular de la CUP, David Fernàndez (@HiginiaRoig, 313.039 seguidors). El més seguit dels candidats amb possibilitats d’obtenir acta de diputat és el president de la Generalitat, Carles Puigdemont (@KRLS), que piula per a 593.264 usuaris. El segueixen els caps de llista d’ERC (@junqueras, 470.970 seguidors) i Cs (@InesArrimadas, 320.550), mentre que els del PP (@AlbiolXG) i el PSC (@miqueliceta) encapçalen també les seves llistes respectives en audiència directa, tot i tenir-ne menys que alguns candidats d’altres.

Atenció

La CUP, ERC i Cs, les llistes que segueixen més usuaris

A més d’escriure tuits, Twitter també serveix per llegir-ne. Si tries bé a qui segueixes, és una font d’informació magnífica. I els usuaris a qui segueixes diuen molt dels teus interessos. En qualsevol cas, la quantitat d’usuaris seguits pot servir com a indicador de l’interès per saber què diu la gent. El candidat que segueix més perfils és d’ERC: @JosepGinesta, subscrit a 8.133 usuaris. En les altres llistes sobresurten @Javi_Barrena (PP, 7.733), l’acadèmic Héctor @lopezbofill (JxCat, 6.908) i Julio Roldán, regidor de Cs a Esplugues (@julio_roldn, 6.042). Les llistes amb candidats que segueixen més usuaris que el típic són les de la CUP, ERC i Cs. En canvi, els candidats de JxCat, CeC, PSC i PP segueixen menys perfils.

Activitat

José Rodríguez, d’ERC, el candidat que més piula

Ser a Twitter no implica escriure-hi, i hi ha qui reconeix que es va donar d’alta només per llegir, tot i que tothom acaba caient en la temptació de manifestar-se. Com és lògic, els usuaris que acumulen més tuits publicats són els més veterans a la xarxa, però per compensar l’efecte de l’antiguitat hem analitzat la quantitat mitjana de tuits que els candidats publiquen al dia. Les llistes més actives són les de JxC i les CUP, amb dos tuits diaris per candidat, el doble que els més moderats, que són els de la llista del PSC. Però els tuitaires més prolífics s’escapen considerablement de la norma: el sociòleg José Rodríguez (@trinitro, ERC) piula 52 vegades al dia; Cristina Bedmar (@Crisbb96, CeC) ho fa 44 cops; i l’escriptora @marionaisern (JxCat), 41.

Idioma

El 52% dels candidats tenen el perfil en castellà

Finalment, hem buscat en quin idioma tenen configurat tots els candidats el seu perfil de Twitter. Encara que això no determina l’idioma dels tuits, sí que revela les preferències lingüístiques. I resulta que un 52% dels 606 candidats tenen el perfil en espanyol. Només un 41% s’han identificat com a catalanoparlants de cara a Twitter. Com era d’esperar, cap dels 85 candidats de Cs i només tres dels del PP tenen el perfil en català. Un terç dels candidats del PSC i CeC han triat la nostra llengua, que en canvi és majoritària entre els de la CUP (60%), ERC (76%) i sobretot JxCat (92%).