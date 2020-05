Albert Sáez, nou director d''El Periódico'

Albert Sáez serà el nou director d' El Periódico a partir de l'u de juny. Així ho ha anunciat el rotatiu mateix. Substituirà en el càrrec Anna Cristeto, que és rellevada tot just al cap d'un any, "després d'haver realitzat una important tasca en l'etapa de transició després de la compra del Grup Zeta per Prensa Ibérica", segons la notícia elaborada pel diari. La periodista seguirà vinculada al grup, dins la direcció general i de continguts.

Sáez exercia actualment de cap de transformació digital de la capçalera, cosa que reforça la idea que els nous propietaris volen accentuar el vessant digital del diari. Doctor en periodisme i professor de la Universitat Ramon Llull, d'on ha sigut també degà, Albert Sáez es va incorporar a El Periódico com a director adjunt el març del 2010, després de ser, durant dos anys, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Anteriorment va ser director adjunt del diari Avui, entre el 1998 i el 2006, i també secretari de comunicació de la Generalitat fins al 2008.