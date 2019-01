Allau de crítiques a Gillette per un anunci contra els comportaments masculins més tòxics

L'últim anunci televisiu de la marca de maquinetes d'afaitar Gillette canvia el seu tradicional eslògan 'The best a man can get' (que aquí s'havia traduït com 'El millor per a l'home') per la pregunta 'Is this the best a man can get?', és a dir, "Això és el millor que pot ser un home?" L'anunci, que des de diumenge es pot veure a YouTube, critica obertament alguns comportaments tòxics tradicionalment associats a la masculinitat. Però això no ha agradat a moltes de les persones (especialment homes) que l'han vist, que l'han criticat a les xarxes i l'han omplert de vots negatius al portal de vídeos: aquest dimarts al matí el vídeo havia acumulat 29.972 polzes amunt i 233.031 polzes avall.

L'espot, de gairebé dos minuts, posa alguns exemples de comportaments sexistes al carrer, a la ficció i en consells d'administració, i anima els homes a plantar-hi cara. També posa el focus en l'assetjament escolar i la violència entre nens, i nega que siguin simplement "cosa de nens", sinó que cal actuar per eliminar-los. "No ens en podem amagar. Ja ha arribat massa lluny. No ens en podem enriure, i no posar les mateixes excuses de sempre", diu la veu en off (masculina). I afegeix: "Però finalment alguna cosa ha canviat, i no hi ha marxa enrere, perquè nosaltres creiem en el millor dels homes: dir les coses correctes, actuar correctament. Alguns ja ho fan, a gran i a petita escala. Però amb alguns no n'hi ha prou, perquè els nens que avui ho veuen seran els homes del demà".

Els crítics han interpretat que l'anunci –dirigit per una dona, Kim Gehrig– acusava el conjunt dels homes de violents i assetjadors sexuals. El periodista britànic Piers Morgan, per exemple, assegura que deixarà de comprar maquinetes Gillette perquè la companyia "dona ales al patètic assalt global contra la masculinitat". "Deixeu que els nens siguin nens. Deixeu que els homes siguin homes", sentencia.