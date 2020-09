Amazon cancel·la pel covid la sèrie de Javier Bardem sobre Hernán Cortés

El covid ha acabat amb la sèrie d’Amazon sobre Hernan Cortés i Moctezuma que protagonitzava Javier Bardem. Segons informa Europa Press, el rodatge va quedar avortat per la pandèmia dues setmanes després de començar a Mèxic, i ara la companyia ha decidit no reprendre’l. “En el clima actual, lamentablement no hi ha manera de tornar a muntar la producció en un futur pròxim per assolir l’abast que es pretenia i que la sèrie mereix”, diu el comunicat que han fet públic Amazon i Amblin Partners. Estava previst que fos una minisèrie de quatre hores de durada en la qual Javier Bardem havia de ser-ne el protagonista i el productor, i Amazon i Amblin Partners la promocionaven com la producció en espanyol més gran de tots els temps. La sèrie estava escrita per l’oscaritzat Steve Zaillian i el repartiment incloïa Tenoch Huerta i Yoshira Escárrega. Entre els productors també hi havia els actors Gael García Bernal i Diego Luna. El projecte es remunta al 2014 i al començament havia de ser una pel·lícula dirigida per Steven Spielberg.