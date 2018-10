Amazon adaptarà la sèrie de novel·les ‘La rueda del tiempo’

L’adaptació d’'El senyor dels anells' no serà l’única gran sèrie de fantasia èpica que Amazon oferirà als seus abonats. La plataforma nord-americana portarà també a la pantalla 'La rueda del tiempo', una sèrie de 14 novel·les (20 en l’edició castellana) publicades entre el 1990 i el 2013 i signades per l’escriptor nord-americà Robert Jordan (i, després de la seva mort, per Brandon Sanderson) que ha venut més de 90 milions de còpies a tot el món. El projecte es tirarà endavant amb la col·laboració de Sony Pictures, que l’abril de l’any passat ja havia anunciat la seva intenció de convertir en una sèrie el món creat per Jordan.

'La rueda del tiempo' estarà protagonitzada per la Moiraine, membre d’una organització de dones magues que emprèn un perillós viatge acompanyada de cinc joves, amb el convenciment que un d’ells és la reencarnació d’un individu extremadament poderós que, segons les profecies, serà el responsable de salvar la humanitat o de destruir-la. El 'showrunner' de l’adaptació (encara sense data d’estrena) és Rafe Judkins, productor i guionista de sèries com 'Agents of S.H.I.E.L.D.' i 'Chuck' i fan declarat de la saga.