Amazon estrenarà en primícia quatre sèries i dues docusèries de Mediaset

Amazon i Mediaset han presentat aquest dimarts un acord en virtut del qual la plataforma de pagament estrenarà en exclusiva, abans de l'emissió en obert, sis títols que el grup audiovisual havia produït a través de Mediterráneo (la marca que agrupa les productores participades per Mediaset) i que estaven pensades per debutar a Telecinco. Es tracta de dos nous títols de ficció ( Caronte i Madres), dues segones temporades de sèries ja estrenades ( Señoras del (h)AMPA i El pueblo) i dos formats de no-ficció ( La familia del baloncesto español i De la vida al plato). Excepte en el cas de Caronte, que formarà part del catàleg internacional d'Amazon, la resta de títols només estaran disponibles a Espanya.

De moment, l'acord es limita a aquestes sis produccions ja existents, però Mediaset no descarta que futures propostes del grup puguin seguir el mateix camí, i fins i tot ha deixat la porta oberta a la possibilitat que noves temporades de La que se avecina arribin a Amazon abans que a Telecinco.

Dels sis títols que, de moment, formen part de l'acord, el primer que s'estrenarà és la segona temporada de la comèdia El pueblo, que aterrarà a Amazon el 14 de febrer, quan Telecinco haurà emès tot just cinc dels vuit capítols que formen la primera temporada. Aquesta primera etapa, de fet, ja havia arribat a la plataforma de streaming molt abans que a la televisió en obert: Amazon la va incorporar el maig de l'any passat, i Telecinco no la va estrenar fins aquest gener. Segons el conseller delegat de Mediaset, Paolo Vasile, aquesta experiència ha demostrat que la fórmula "no desgasta el producte per a la televisió", i per aquest motiu ara s'ha optat per aprofundir en aquesta estratègia de "convivència".

Pel que fa a Señoras del h(AMPA), la primera temporada també es va poder veure a Amazon, tot i que en aquest cas els capítols hi arribaven l'endemà d'haver-se emès per televisió. La sèrie no va convèncer l'audiència (la primera temporada es va quedar amb un 11% de quota de pantalla mitjana a Espanya), però Mediaset ja l'havia renovat abans de l'estrena. De moment no s'ha anunciat quan es podran veure els nous capítols.

A banda d'aquestes noves temporades, l'acord de Mediaset amb Amazon inclou dos títols encara inèdits. Un és Caronte, una sèrie d'advocats protagonitzada per Roberto Álamo, Miriam Giovanelli i Carlos Hipólito que al febrer ja s'havia anunciat que es podria veure a Amazon. Llavors es va dir, però, que els capítols també hi arribarien un cop ja s'haguessin vist en obert, però finalment es penjaran a la plataforma abans de l'emissió per televisió. L'altra sèrie nova és Madres, un drama mèdic amb Belén Rueda, Aida Folch, Rosario Pardo, Carmen Ruiz i Carla Díaz com a protagonistes que ja té garantida una segona temporada.

Propostes de no-ficció

Més enllà d'aquestes quatre sèries, l'acord entre Mediaset i Amazon inclou dues docusèries. D'una banda, De la vida al plato, en què l'actor Juan Echanove descobrirà vuit dels restaurants més prestigiosos d'Espanya, i de l'altra La familia del baloncesto español, protagonitzada pels anomenats Júniors d'Or del bàsquet espanyol, la generació (liderada per Pau Gasol i Joan Carles Navarro) que va guanyar el Mundial júnior del 1999 i que des de llavors ha acumulat els èxits més grans de la història d'aquest esport a l'Estat.