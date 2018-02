Amenaça l'independentisme o amenaça el rei?

260x366 portada mundo 26/2/18 portada mundo 26/2/18

La cassolada al rei se li ha posat 'regulín' a la premsa de Madrid: tots quatre diaris troben un lloc destacat a la portada per estirar les orelles independentistes. N'hi ha que ho fan pseudoamablement, com l''Abc': "El rei insta a la unió institucional perquè el mòbil segueixi a Barcelona". Per poca comprensió lectora que es tingui queda clar que rere la instància hi ha una amenaça. I així, sense vaselina, ho expressen tant 'El País' ("El boicot al rei amenaça el futur del Mobile a Barcelona") com 'El Mundo' ("La plantada secessionista al rei amenaça el Mobile a Barcelona"). Als titulars qui amenaça és l'independentisme, quan és evident que l'actor amenaçant és en realitat el rei. Ja saben, el de les trucades a la Seat. Coses de la premsa emissària. 'La Razón' obre amb titular trinxeraire: "El Mobile al govern [espanyol]: de bromes, les justes". Cita en portada de ningú en concret. Tampoc al text s'aclareix qui ha proferit la camorrista proclama.

Mentrestant, 'allende los mares', el diari conservador 'The Times' escrivia un editorial subtitulat: "Espanya hauria d'aturar la cacera de separatistes catalans i negociar atenent l'interès nacional". En el text, es recordava l'apel·lació a l'imperi de la llei que invoca Felip VI a cada intervenció. I afegien: "L'empresonament per part del govern d'activistes independentistes va ser clarament excessiu (...) L'ús de la presó preventiva ha plantejat dubtes entre les associacions de drets civils d'arreu d'Europa. Igualar el debat separatista amb la sedició desafia la llibertat d'expressió. Tots aquests assumptes són també components de 'l'imperi de la llei' que el rei Felip considera tan central a la moderna i democràtica Espanya".

Deu ser l'anglocondescendència de què parlava 'El País' fa dies i que, a còpia d'anar perdent suports internacionals, deu ser ja anglobelgohelvèticocondescendència.