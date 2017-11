Ana Pastor viatja pels últims 40 anys de la història d’Espanya

Des del 1977 fins a l’actualitat. Les últimes quatre dècades de la història d’Espanya seran el marc temporal de ¿Dónde estabas entonces?, el nou programa d’Ana Pastor, en què la periodista repassa l’evolució d’Espanya amb l’ajut de ciutadans anònims. El nou espai, que s’estrena demà a la Sexta en la franja de prime time, arrenca amb la celebració de les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura franquista.

Segons Ana Pastor, que precisament va néixer el 1977, ¿Dónde estabas entonces? vol ser un retrat social, cultural i polític dels últims 40 anys, una radiografia de com era Espanya i com ha evolucionat a través de la mirada de persones anònimes. “No volem que els polítics ens expliquin què ha viscut Espanya, sinó que la gent, que és l’autèntica protagonista, ens expliqui aquests canvis”, va detallar Pastor durant la presentació, en què també va recalcar que el programa no pretén “ni blanquejar ni posar en negatiu” la història recent de l’Estat.

Cada episodi se centrarà en un any en concret i comptarà amb testimonis personals però també amb fragments de pel·lícules i programes de televisió, música i material d’arxiu inèdit. Pastor va assenyalar que aquest últim element és un dels punts forts del programa, ja que han pogut accedir als arxius de mitjans tant espanyols com internacionals. En aquesta recerca més enllà de les fronteres espanyoles, l’equip del programa ha trobat una entrevista secreta que Santiago Carrillo va oferir a una televisió sueca i que mai es va poder veure a Espanya. Les imatges s’emetran per primera vegada al programa de La Sexta, del qual ja s’han gravat sis entregues.

El factor sentimental

Ana Pastor va reconèixer que el seu nou projecte és especialment emotiu: “És el programa en què més vegades he hagut d’empassar saliva, respirar i emocionar-me”. El component sentimental del programa l’aporten els testimonis, persones que l’equip ha buscat arreu de l’Estat. “El 90% dels ciutadans amb els quals hem parlat ploren d’emoció perquè mai ningú els havia preguntat com han contribuït ells a la part bona d’Espanya”, explica la periodista.

Pel programa passaran persones tan diferents com una comunista que va ser empresonada per les seves idees polítiques, un homosexual que va rebre teràpia a base de descarregues elèctriques, la primera dona que es va divorciar, víctimes d’ETA, dels Grapo o la ultradreta que no han parlat mai a televisió, i una de les dones que va haver de viatjar a Londres per avortar.

Entre els casos que més han impactat Pastor, la periodista cita la història de la Pilar, una mare que va veure morir el seu fill a causa de l’heroïna, i la d’Alberto Muñagorri, que tenia 10 anys quan va perdre una cama i l’audició arran del xut a una motxilla que contenia una bomba d’ETA. “El seu missatge et reconcilia amb l’ésser humà”, assegura la periodista, que creu que el programa servirà perquè els espectadors recordin coses però també perquè n’aprenguin de noves. En el seu cas, afirma que el nou espai li ha ensenyat “a escoltar molt més”.

Tot i que en essència els protagonistes seran les persones anònimes, també hi haurà espai per a aparicions estel·lars d’alguns personatges coneguts per l’audiència. Sobretot estaran presents en els espais dedicats a la notícies internacionals de cada any. Iñaki Gabilondo, Olga Viza, Matías Prats i Lalo Azcona -presentador dels informatius de TVE de l’any 1976- faran uns petits informatius amb els esdeveniments més importants de cada any. “Amb això també volem fer un homenatge a una generació de periodistes”, va dir Pastor.

Un equip de 50 persones

Tot i que és la cara visible del programa, Ana Pastor va recordar que l’espai, que ha sigut produït per Globomedia i té el suport de La Caña Brothers en l’apartat de fotografia i realització, compta amb un equip de 50 persones. De fet, la idea de ¿Dónde estabas entonces? parteix d’una de les periodistes que treballa actualment a El objetivo, l’altre projecte de Pastor a La Sexta.

“¿Dónde estabas entonces? és el programa més bonic que faré mai, ho tinc clar des que en vaig veure el primer capítol, el que dediquem al 1977”, va dir Pastor.

Una banda sonora feta a mida per Manolo García i Quimi Portet

Per a la sintonia del programa, l’equip de ¿Dónde estabas entonces? va recórrer a la nostàlgia i va aconseguir reunir Manolo García i Quimi Portet, exintegrants d’El Último de la Fila, perquè tornessin a gravar una de les seves cançons més conegudes: Insurrección,del 1986. “El tema, que justament comença amb la frase « Dónde estabas entonces », és part del tribut que li fem a la cultura”, assegura Pastor. El programa va viatjar fins a Figueres per tornar a enregistrar el tema amb els dos músics.

“Ens semblava que la pregunta amb què comença la cançó era la que es farien molts espectadors veient el programa”, explica Pastor, que remarca que el fet que Quimi Portet i Manolo García els hagin cedit el tema és una de les coses “més màgiques” del programa.