Anna Simon torna a TV3 amb el ‘reality’ ‘Persona infiltrada’

Després de ser la presentadora de l’última edició d’ Oh happy day, Anna Simon es posa al capdavant d’un nou projecte de TV3: el reality show Persona infiltrada, una de les grans apostes de la televisió pública per al 2019. En cada capítol del programa hi participarà una família diferent en la qual hi haurà una persona infiltrada que es farà passar per membre del clan davant d’un convidat sorpresa que serà un personatge famós. Cada setmana, la família i el convidat lluitaran per obtenir un premi de 5.000 euros al qual també podran aspirar els espectadors des de casa.

En cada entrega, el convidat conviurà amb la família durant unes hores i els formularà les preguntes que consideri oportunes per, posteriorment, determinar qui és la persona infiltrada. Si el personatge famós no descobreix qui és l’infiltrat, la família -incloent-hi l’infiltrat- es repartiran els 5.000 euros del premi. Per contra, si guanya la cara coneguda, el premi se l’endurà, per sorteig, un dels espectadors que, a través de l’apli de TV3, hagin encertat la persona infiltrada. Entre els famosos que hi participaran hi ha Jair Domínguez, el cuiner Marc Ribas i Tomàs Molina.