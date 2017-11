Anne Igartiburu i Ramón García faran les campanades de La 1

RTVE opta per una parella clàssica per fer la transmissió de les campanades que donaran la benvinguda al 2018: Anne Igartiburu i Ramón García. És la cinquena vegada que el tàndem s’encarrega de rebre el nou any des de la Puerta del Sol, perquè han transmès plegats les campanades del 2005, el 2006, el 2014 i el 2015. L’últim cop que van presentar l’especial van aconseguir congregar una audiència de 5,4 milions d’espectadors i una quota de pantalla del 40,8%.

Igartiburu sumarà 13 anys consecutius al capdavant de les campanades de TVE, mentre que per a Ramón García serà la setzena vegada que presentarà l’acte, i la catorzena vegada que ho fa a RTVE -les altres dues va ser a Antena 3-. La programació de la nit de Cap d’Any es completarà amb ¡Feliz 2018!, un programa que comptarà amb números musicals i d’humor presentat per Eva González i Carlos Latre. També està previst un especial de José Mota.