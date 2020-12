Antena 3 omet el nom del creador de 'Física o química' als títols de crèdit de l'exitós 'revival' de la sèrie

Atresmedia va estrenar diumenge FoQ: el reencuentro, un retrobament dels actors de la mítica sèrie juvenil espanyola Física o química, que renaixia onze anys després de la mà de les seves cares més famoses amb alguns dels moments més estel·lars. Tot i l'expectació generada per aquest format nostàlgic, que va col·lapsar la web d'Antena 3 en l'estrena, la cadena no hi va incloure el creador: Carlos Montero. El guionista ha lamentat en xarxes socials el buit que se li ha fet, tan exagerat que fins i tot no el van incloure ni als títols de crèdit.

Després de criticar fa un temps que Antena 3 i Boomerang TV –la productora de la sèrie– decidissin donar llum verda a aquest revival sense comptar amb ell, ara ha tornat a pronunciar-s'hi al seu perfil de Twitter. El motiu ha sigut descobrir que la cadena emissora de FoQ: el reencuentro no l'havia inclòs ni als títols de crèdit com a pare de la ficció. "Mola que una cosa que vaig crear fa onze anys ( FoQ) col·lapsi la web d'Antena 3 (deu ser bona...) amb els dos nous capítols", escriu: "El que ja mola menys és que m'hagin obviat fins i tot als títols de crèdit (sense mi no existiria). Però ja s'ho faran". "Mai em van trucar per preguntar-me res. I tinc el mateix telèfon i mail des de fa més de vint anys. I que ara no em posin als crèdits és la prova de com els importava... "