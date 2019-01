Antena 3 declara la guerra a Telecinco cantant

Realities, talents i Sálvame és la triada sobre la qual se sosté la programació de Telecinco. Durant anys, des que va renunciar a fer informació del cor, Antena 3 es mirava l’estratègia de Mediaset des de la distància fins que aquest estiu va decidir donar un cop de timó i arrabassar-li al grup de Paolo Vasile una de les seves joies de la corona, La Voz. Al juny Atresmedia anunciava que havia comprat els drets del format, tant de la versió amb adults com de la de nens, però també la de persones grans, que mai s’havia emès fins ara. Antena 3 estrena dilluns el talent show amb l’emissió de les primeres audicions a cegues i un planter de coaches renovat: Luis Fonsi, Paulina Rubio, Antonio Orozco i Pablo López ocuparan ara les cadires giratòries.

Una altra de les novetats del format respecte del que es va veure durant cinc temporades a Telecinco és la mestra de cerimònies, un altre dels cops d’efecte que ha volgut donar Antena 3. La cadena no en tenia prou amb robar-li el format a Mediaset i s’ha quedat amb una de les cares insígnia de TVE, Eva González, fins ara conductora de MasterChef. A més de la presentadora i els coaches, el programa també ha sumat cares conegudes per confeccionar l’equip d’assessors: David Bustamante ajudarà Luis Fonsi; Antonio José, guanyador de la tercera edició de La Voz, donarà suport a Paulina Rubio; la colombiana Karol G farà tàndem amb Antonio Orozco i Miriam Rodríguez, d’ OT2017, farà parella amb Pablo López.

Dues emissions setmanals

Antena 3 mai ha acabat de treure rendiment dels talents que ha tingut a la seva graella, però sembla que ara està decidida a aconseguir-ho i, a més, amb una estratègia molt marcada. El primer pas del seu desplegament és optar per fer dues emissions setmanals: segons ha explicat la cadena, en la primera fase del programa, les Audicions a cegues, el format s’emetrà els dilluns i els dimarts però, en lloc d’allargar les gales fins a hores intempestives, s’escurçarà la durada de les entregues a la meitat. D’aquesta manera, asseguren que s’aproparan més al model d’emissió pel qual aposten els Estats Units, Alemanya o Austràlia.

La cadena d’Atresmedia també ha fet modificacions en el funcionament del concurs i ha introduït la figura del bloqueig, que es podrà utilitzar durant les audicions a cegues. Gràcies a aquest mecanisme, els coaches podran impedir que els seus companys es girin per escollir concursant. Cada un d’ells tindrà tres oportunitats de bloquejar els altres (en total, en la primera fase del programa hi haurà un màxim de 12 bloquejos).

Que La Voz és la gran aposta d’Antena 3 per a aquesta temporada es nota en el fet que tota la seva graella girarà a l’entorn del talent show. Just després de cada emissió, els seguidors del programa podran veure Más de La Voz, un espai creat per mostrar les interioritats del talent i donar a conèixer millor els concursants i els coaches als espectadors. Els tentacles del programa traspassen la cadena i arriben fins a tot el grup. El programa de La Sexta Zapeando tindrà una secció en què comentarà el talent Ricky Merino, ex triunfito de l’edició 2017. A més, Atresplayer, la web d’Atresmedia, emetrà un programa setmanal amb Xuso Jones que repassarà els millors moments del concurs.

El contraatac de Telecinco

Perdre La Voz i La Voz Kids no és un tràngol fàcil per a Telecinco, ja que totes dues versions eren un èxit indiscutible de la cadena. L’última edició de La Voz Kids, emesa entre febrer i maig del 2018, va aconseguir una quota de pantalla mitjana de més del 21%. La final, que va coronar Melani García com a guanyadora, va ser seguida per 3,4 milions d’espectadors i va marcar un share del 27,8%. Els seus intents per trobar alternatives al format no han acabat de quallar: a l’abril, abans que se sabés que es quedaria sense La Voz, van estrenar Factor X, però les audiències no van acompanyar. Els tretze programes de la temporada van marcar una mitjana del 13% i 1,5 milions d’espectadors. Tot i així, Telecinco ha acabat el 2018 com la cadena més vista d’Espanya, amb un 14,1% de share, mentre que Antena 3 s’ha hagut de conformar amb un 12,3% de quota de pantalla.

Tot i l’evident domini de la cadena de Paolo Vasile, Telecinco no vol que Antena 3 l’agafi amb el peu canviat i posarà tota la carn a la graella per no perdre el lideratge. Per contraatacar el programa doble de La Voz, Telecinco té llesta una nova versió d’un dels seus formats més exitosos, Gran Hermano. La nova proposta, que s’estrena demà, es dirà Gran Hermano Dúo i hi participen parelles o exparelles famoses que volen posar a prova la seva capacitat de convivència entrant a la casa de Guadalix de la Sierra. Malgrat que a simple vista sembla que el talent musical té tots els números per guanyar la batalla, no s’ha de menysprear el reality : la final de l’última edició VIP va aconseguir un 32,6% de quota de pantalla i 3,6 milions d’espectadors a tot l’Estat.

‘The masked singer’, el ‘talent’ que causa sensació als Estats Units

Tot i que sembla que ja s’hagi inventat tot en el món dels talent shows, sempre hi ha espai per fer-hi alguna cosa més. La cadena nord-americana Fox ha començat l’any amb l’estrena de The masked singer, adaptació d’un format sud-coreà que ha arrasat en el seu debut fins a convertir-se en la millor estrena fins ara del curs 2018-2019. Segons Variety,es tracta de la millor estrena d’un programa en set anys.

La mecànica del concurs és relativament senzilla: durant deu episodis dotze personatges famosos competeixen entre ells per saber qui és el millor cantant. El jurat, però, no sap qui són, ja que tots ells canten amagats sota una disfressa. La clau del concurs és, per tant, el factor sorpresa de saber qui s’oculta darrere del vestit d’unicorn o cavall, per exemple.