Antena 3 explota la comicitat de la policia a ‘Cuerpo de élite’

Després de l’èxit d’ Allí abajo, Antena 3 torna a endinsar-se en el món de la comèdia amb una sèrie basada en una de les propostes cinematogràfiques del grup Atresmedia, Cuerpo de élite. Estrenada l’any 2016, i protagonitzada per María León i Miki Esparbé, entre d’altres, la cinta explicava les aventures d’un grup especial format per un agent madrileny, una guàrdia civil andalusa, un mosso d’esquadra, un ertzaina i un legionari. La versió televisiva que estrena avui Antena 3 en la franja de prime time repeteix l’esquema de la pel·lícula amb nous protagonistes: humor i ironia per tractar temes que remeten a l’actualitat espanyola.

Cuerpo de élite, dirigida per Joaquín Mazón i Mar Olid, arrenca amb la creació d’una nova unitat d’un grup secret d’operacions especials integrat per membres de diferents cossos policials que han de protegir el país sense que ningú sàpiga que existeix.

Comèdia gamberra

Per donar forma al grup d’agents especials -integrat a la sèrie per una boina verda, una mossa, un ertzaina jesuïta, un tedax i un lladre que es fa passar per policia nacional- Antena3 ha confiat en cares populars de la comèdia espanyola. Cristina Castaño, vista a La que se avecina, dona vida a l’Elena, “la versió madrilenya de Rambo”, segons els responsables de la sèrie. Aquesta boina verda, experta en el combat cos a cos, ha de combinar la seva feina com a agent secreta amb la seva vida familiar, que ella intenta que sigui perfecta.

L’altre membre femení del cos d’elit és la Berta Capdevila (Adriana Torrebejano), una mossa d’esquadra brillant i motivada que vol convertir-se en la millor agent de Catalunya. Segons explica l’actriu, el seu personatge s’adonarà que ser agent secret no és com ella esperava. “Ella és el cervell de l’operació, la intel·ligent, la que pensa les operacions. En canvi, en la seva vida privada li costa molt relacionar-se amb la gent i és molt caòtica”, detalla Torrebejano sobre el seu personatge. L’actriu defineix la ficció com “una comèdia molt gamberra, comèdia pura”.

L’equip d’agents secrets es completa amb tres policies masculins interpretats per Canco Rodríguez, Octavi Pujades i Álvaro Fontalba. El primer és el Rafita Carmona, un delinqüent que es fa passar per Salvador Baeza, l’agent més implacable de Màlaga. Per la seva banda, Pujades dona vida al Ximo Moltó, un tedax de València a qui li agrada anar per lliure. L’últim membre de l’equip és el Josemari Zabaleta, un jove agent del País Basc que, a més, és jesuïta. El personatge ha de conviure amb el seu germà Iñaki (Ismael Martínez), un policia modèlic que es quedarà al cos contra la seva voluntat per protegir-lo.

Més enllà dels cinc agents, la comèdia compta amb un nodrit grup de personatges secundaris encapçalats per l’humorista Joaquín Reyes, sorgit de La hora chanante. Reyes és el ministre d’Interior Julián Ocaña, un home sense carisma ni cap mena de dot per al lideratge que necessita l’ajuda de la seva assistent Andrea (María Botto) per sobreviure políticament. “A la gent que va veure la pel·lícula, la sèrie els hi encantarà perquè en manté l’esperit”, explica Reyes, que assegura que els que no coneguin la cinta trobaran una ficció molt divertida que barreja comèdia i acció.

També té un paper rellevant Ana Morgade. L’actriu i presentadora dona vida a la cap d’intel·ligència del cos, la Montse Gil. “És una de les dones més intel·ligents del cos, però té un problema: està envoltada d’homes ineficaços”, assegura Morgade. De fet, un dels principals obstacles professionals i personals de la Montse és l’Efe (Antonio Garrido), actual director del grup secret, un home masclista i sarcàstic que en un altre temps va ser el seu amant.

Segons ha detallat la cadena, cadascun dels capítols de la sèrie serà autoconclusiu i mostrarà com el cos d’elit s’enfronta a noves missions i situacions poc habituals.

Estrena internacional

A banda del llançament a través de la primera cadena d’Atresmedia, el grup de comunicació ha plantejat una estrena arreu a través del canal Atreseries Internacional, que arriba a 17 països i té 10 milions d’abonats. D’aquesta manera, la sèrie es podrà veure en països de parla hispana com l’Argentina, Mèxic, Colòmbia o Xile, però també als Estats Units, França, el Regne Unit, Austràlia i Guinea Equatorial.