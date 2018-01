Antena 3 recorda el Madrid marginal dels 90 amb ‘Apaches’

Després de tres anys d’espera, Antena 3 estrena dilluns Apaches, la sèrie dirigida per Daniel Calparsoro basada en el llibre homònim de Miguel Sáez Carral, responsable també de l’adaptació televisiva de la novel·la. Guardada en un calaix des del 2015, any en què es va presentar oficialment, la ficció protagonitzada per Alberto Ammann i Verónica Echegui es va estrenar abans a Netflix -on està disponible des del setembre- que a la cadena d’Atresmedia que la va encarregar.

Un barri conflictiu

Apaches té una única temporada amb 12 capítols de final tancat, tot i que, segons Alberto Ammann, la història “podria continuar”. L’actor argentí, a qui s’ha pogut veure a Narcos i Celda 211, dona a vida al Miguel, un jove i prometedor periodista que durant els anys 90 torna al barri madrileny de Tetuán, una zona de la ciutat amb un alt índex de marginalitat i criminalitat. El personatge decideix abandonar la seva tranquil·litat i tornar als seus convulsos orígens a Tetuán, que es converteix en un personatge més de la ficció, per salvar de la ruïna la seva família i venjar el seu pare (Lluís Soler), que ha sigut estafat pels seus socis.

Ammann assegura que un dels motius que el van portar a acceptar el paper de Miguel és la contradicció interna que viu el personatge, que creia que havia pogut escapar de la misèria del seu passat. Quan torni, el Miguel es retrobarà amb Sastre (Eloy Azorín), el seu amic de la infància, que ara és un delinqüent. Junts s’aliaran per buscar justícia, encara que això signifiqui recórrer a mètodes poc convencionals, com atracar les joieries i les fàbriques de rellotges de tots els que han col·laborat a arruïnar el seu pare.

El Miguel no només reprendrà relacions amb antics coneguts, sinó que també coneixerà personatges nous que capgiraran la seva vida, com la Carol, l’amant delChatarrero, el cap mafiós del barri. Interpretada per Verónica Echegui, es tracta d’una model frustrada que arrossega un passat ple de problemes. El repartiment femení de la sèrie es completa amb Ingrid García Jonsson, que és la Miranda, la parella de Sastre, i Lucía Jiménez, que interpreta la Teresa, la germana gran del Miguel, que desaprova els seus mètodes per ajudar la família.

Ammann defineix la sèrie com una ficció “realista i molt potent” que no està pensada per a tots els públics. En aquest sentit, l’actor argentí assegura que Apaches està en la línia “del nou joc de les plataformes de pagament: fer sèries adultes, compromeses amb temes que, si s’aborden tenint en compte tots els públics, es trivialitzen”.

Pel que fa a l’audiència, Apaches té el repte de plantar cara a OT, que, setze anys després del seu debut televisiu, ha aconseguit tornar a interessar el públic de setze anys. El talent està a la recta final i a principis de febrer triarà el seu guanyador. A Catalunya, la seva altra principal competència serà Merlí, que està a punt d’acomiadar-se del públic.