Les claus del dia, per Antoni Bassas: El PP pacta amb Vox a Andalusia, amb l'acord de Ciutadans

1. Recorden aquell dia d’octubre del 2017 en què la Policia Nacional es va presentar en una incineradora on els Mossos cremaven documentació? Recorden que la policia espanyola es va querellar contra els Mossos perquè deia que cremaven documentació que demostraria que espiaven polítics i periodistes? Ahir el jutjat va arxivar les querelles perquè diu que no consta que les dades obtingudes pels Mossos hagin estat utilitzades amb finalitats polítiques. O sigui, que allò que va escriure la Policial Nacional als seus informes no era veritat. Qui pagarà pel mal que s’ha fet als Mossos?

2. Aquest matí fa vent, sí, un vent d’extrema dreta que bufa des d’Andalusia gràcies a l’ acord del PP i de Ciutadans amb Vox. Secretari general dels ultradretans, Ortega Smith: “Per fi s’acaba el ‘cortijo’ de l’esquerra a Andalusia”. Repeteixo, per poder governar Andalusia, el PP i Ciutadans han pactat amb l’extrema dreta. I més que el contingut del pacte, és el fet del pacte. No us perdeu l’anàlisi que en fa David Miró.

3. El president Torra va dir ahir que si el PDECat o Esquerra voten els pressupostos de Pedro Sánchez hi haurà una crisi de govern. Però, atenció, avui serà notícia que fa difícil el ‘no’: els pressupostos de l’Estat preveuran que el 20% de les inversions en infraestructures vinguin a Catalunya.

4. I acabem a Girona. La ciutat de Girona supera oficialment per primera vegada la xifra dels cent mil habitants. Així obre avui l’ARA Comarques Gironines.