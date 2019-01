Torra afirma que hi hauria una "crisi de Govern" si PDECat o ERC avalen els comptes de Sánchez contra el seu criteri

Quim Torra admet que hi hauria una "crisi de Govern" si, contra el criteri de l'executiu, el PDECat o ERC aprovessin els comptes de Pedro Sánchez. "Però PDECat i ERC han deixat clars els seus posicionaments", ha advertit el president de la Generalitat, recordant que han assegurat el 'no' si no hi ha una solució política per a Catalunya que inclogui el dret d'autodeterminació. Torra ha fet aquesta afirmació en un col·loqui organitzat per Vilaweb al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) en ser preguntat si dimitria en cas que les dues forces independentistes al Congrés votessin a favor dels comptes si la decisió no fos consensuada amb el Govern.

Sobre la irrupció de Vox i la possibilitat que un tripartit de dretes com el d'Andalusia ocupi la Moncloa, Torra ha apuntat que "hi ha un cert discurs que alerta que la dreta espanyola que pot arribar a guanyar... jo dic: 'escolti'm, a mi el que m'interessa és la independència de Catalunya", ha assenyalat. "Que hi hagi rebrots feixistes em preocupa com a europeu, però el nostre problema és un altre: és com fem efectiva la República", ha continuat, preguntat per si hi ha una excessiva atenció amb Vox en l'independentisme.

Amb tot, Torra s'ha mostrat pessimista amb una eventual oferta de la Moncloa perquè l'Estat "no vol seure a la taula de la medicació". En aquest sentit, ha assenyalat que hi ha estats europeus disposats a fer aquesta tasca d'intermediació, però ha lamentat que l'estat espanyol sempre demostra la "voluntat de no seure i no reconèixer Catalunya com un subjecte polític". En aquest àmbit, Torra ha denunciat que l'estat espanyol està "absolutament bolcat en impedir" la projecció exterior de l'independentisme. "La tenebrosa diplomàcia espanyola està a la que salta per veure com pot boicotejar els actes", s'ha queixat el president de la Generalitat. També ha fet referència a les despeses en viatges i ha apuntat que "encara no sabem" quant valen els viatges de Pedro Sánchez.

En relació al judici de l'1-O que ha de començar a principis de febrer al Tribunal Suprem, Torra ha anunciat que té la intenció d'assistir en alguna de les sessions. El president de la Generalitat ha assegurat que "s'ho ha plantejat" i també ha afirmat que participarà als actes de protesta que ANC i Òmnium organitzen de cara a l'inici del judici. Tot i les opinions dins l'independentisme que pensen que la Generalitat hauria d'impedir que els presos acudeixin al judici, Torra ha defensat que els encausats vagin a declarar perquè és una "oportunitat" per "atacar l'Estat" i defensar que "no es va fer res malament" en l'exercici del dret d'autodeterminació. "No és un sacrifici que per la causa ens és d'interès?", s'ha preguntat.

Unitat independentista

Una de les qüestions que més ha sortit al debat és la unitat independentista i Torra ha mirat de rebaixar les diferències entre les diferents formacions del moviment. Tot i reconèixer la voluntat d'arribar a aquesta fita, ha reclamat unitat també a les entitats civils que respecten el dret d'autodeterminació, "des de l'ANC als CDR i Òmnium". A les associacions els ha demanat també que siguin conscients de la necessitat de tenir unes "institucions més fortes que mai", així com uns "lideratges forts". Preguntat la gestió del Govern, Torra ha anotat que "sempre pot ser millor" però ha recordat la situació de presó i exili que marca la política catalana, i ha afegit els "diferents ritmes de l'independentisme" en aquestes dificultats que el cap de l'executiu no ha volgut situar com a "excuses".

Concretament sobre les eleccions municipals a Barcelona, Torra ha assegurat que farà "tot el possible" i ha qualificat "d'emergència nacional" aconseguir una candidatura unitària independentista a la capital catalana. Malgrat que a dia d'avui és possible que hi hagi fins a cinc candidatures diferents del moviment, el president de la Generalitat s'ha "autoimposat" la tasca de recosir els diferents actors que pretenen participar als comicis de manera separada. En aquest sentit, Torra ha manifestat que la Crida "ha de donar suport a les candidatures independentistes" i que hauria de "fer el possible" per aconseguir una llista unitària.

Davant les múltiples preguntes sobre per què no s'investeix Carles Puigdemont, Torra ha respòs després d'uns segons de silenci que el seu "objectiu" és fer-ho i que s'han votat propostes de resolució al Parlament en aquest sentit. "Només puc dir que estic a disposició de la majoria d'aquest Parlament perquè Puigdemont pugui ser investit", ha afegit. En aquesta línia, el cap de l'executiu ha reiterat que el dia "més feliç" de la seva vida política serà quan rebi Puigdemont al Palau de la Generalitat.

El paper dels Mossos

Torra també ha parlat del paper dels Mossos d'Esquadra en les darreres manifestacions independentistes i s'ha refermat en la seva opinió de no confrontació "Anar a xocar contra els Mossos no és la posició que compartiré", ha subratllat. Tanmateix, sobre les actuacions presumptament desproporcionades d'alguns agents ha assegurat que "si algun comandament ha fet una actuació fora de protocol, no hi ha dubte que se li ha obert un expedient". "Això és així perquè és la instrucció que hi ha. Això està passant", ha assegurat.