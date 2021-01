Apple anuncia nous projectes per lluitar contra la bretxa racial

Apple va presentar dimecres una bateria de projectes per contribuir a millorar les oportunitats de les persones de color als Estats Units. En total, hi ha 100 milions de dòlars compromesos en el que anomenen REJI (Racial Equity and Justice Initiative). Una de les novetats que s’incorporen al programa és el Propel Center, un hub de formació que treballarà en xarxa amb les universitats històricament negres. A més, Apple instal·larà a Detroit una acadèmia per a desenvolupadors, perquè les comunitats racialitzades tingui accés a cursos i graus tecnològics i informàtics. La tercera mesura anunciada consisteix en un fons de color per a emprenedors de minories racials. Amb aquests projectes, segons Apple, es vol “expandir les oportunitats per a les comunitats de color arreu del país i ajudar a construir una pròxima generació de líders més diversa”.

El Propel Center tindrà un campus físic a la Universitat d’Atlanta, però treballarà per a tota la xarxa d’universitats històricament negres, a través d’una plataforma virtual que oferirà cursos de determinades matèries relacionades amb la tecnologia. A més, establirà relacions de partenariat amb altres centres i companyies.

El programa REJI es va presentar al juny, poc després de les protestes derivades dels assassinats de Breonna Taylor i George Floyd, entre d’altres. Sota la batuta de la vicepresidenta social i ambiental de la companyia, Lisa Jackson, la companyia promou aquestes inversions a l’hora que implementa polítiques internes per assegurar que la diversitat i la inclusió formen part de la cultura empresarial d’Apple a tots els nivells de l’empresa.