Apple posarà xips de mòbil als Mac

Aquesta primavera la pandèmia de coronavirus ha deixat amb un pam de nas alguns creadors d’aplicacions i serveis tecnològics, però en canvi haurà tingut efectes relativament positius per a uns altres. Els que pretenien seguir els congressos de Facebook i Google s’han quedat amb les ganes, perquè les dues empreses van desconvocar les edicions d’aquest any i ho han deixat per al que ve, però tant Microsoft com Apple han traslladat a la xarxa totes les sessions de les seves respectives convocatòries. Les han fet d’assistència lliure, han ampliat el seu abast més enllà de l’aforament limitat d’un esdeveniment presencial i han aconseguit la participació de desenvolupadors que no s’haurien pogut permetre viatjar als EUA encara que els hagués tocat una plaça.

Així és com Apple ha celebrat aquesta setmana la primera edició telemàtica de la seva Worldwide Developers Conference (WWDC) en 33 anys d’història. Com ha de ser, dilluns la van inaugurar els directius de la casa, amb Tim Cook al capdavant. Malgrat l’absència de les ovacions del públic que en condicions normals haurien marcat les novetats més ben rebudes pels fidels, hem pogut conèixer les noves funcions que a partir de la tardor podrem veure incorporades als cinc sistemes operatius d’Apple.

Nous sistemes operatius

Tant tvOS, la plataforma per al descodificador de TV, com iPadOS, la de les tauletes, rebran relativament menys actualitzacions. La primera permetrà per fi veure amb plena resolució el contingut 4K de YouTube, i la segona guanyarà una funció que reconeix el text manuscrit a la pantalla amb el llapis Apple Pencil i millorarà les prestacions en realitat augmentada.

El sistema watchOS dels rellotges Apple -que han venut 100 milions d’unitats i són la meitat dels rellotges intel·ligents que es venen cada trimestre al món- arribarà a la versió 7, que incorporarà la mesura del temps i la qualitat del son, que fins ara requerien una aplicació de tercers. Els Apple Watch també reconeixeran nous tipus d’activitat física -incloses quatre modalitats de ball-, donaran indicacions de navegació al canell dels ciclistes i detectaran amb el micròfon si l’usuari s’està rentant prou les mans en aquests temps en què la necessitat d’higiene és màxima.

Les novetats més visibles, tanmateix, són les que afecten els sistemes operatius dels mòbils iPhone i els ordinadors Mac, precisament els que han mostrat més incidències en les seves versions actuals: iOS 13.5 i macOS Catalina, respectivament. El futur iOS 14 podrà tenir una pantalla d’inici diferent a la clàssica graella d’icones que l’identifica des del 2007, i que només va tenir un canvi significatiu quan es va incloure l’opció d’agrupar icones en carpetes. A partir d’ara les icones es podran combinar amb widgets, petits requadres que mostren dades de les aplicacions sense haver d’obrir-les. Òbviament, els detractors d’Apple no han trigat a recordar que el sistema Android ofereix widgets des de fa anys, però les de l’iOS 14 em recorden especialment les del malaguanyat Windows Phone de Microsoft. Els canvis en la pantalla d’inici d’iOS van més enllà: hi haurà una llista de totes les aplicacions que hi ha instal·lades al telèfon. Aquest matís és important perquè també s’introdueixen els App Clips, versions reduïdes de les aplicacions que es poden executar sobre la marxa, sense haver de descarregar-les i instal·lar-les només per fer una consulta o transacció puntual. A l’estil de les Instant Apps d’Android, doncs.

Les trucades de veu i FaceTime rebudes a l’iPhone (i també a l’iPad) deixaran d’ocupar tota la pantalla com fan ara, de manera que l’usuari podrà atendre-les (o ignorar-les) sense deixar d’escriure tuits, mirar vídeos o llegir les notícies. Siri traduirà les converses de veu en temps real -no, en català encara no- i l’iPhone es podrà fer servir en lloc de la clau per obrir i tancar el cotxe, començant amb els BMW de la Sèrie 5. Això sí, només serà possible amb els models de gamma alta a partir de l’iPhone 11 Pro, que són els que porten el xip U1 que tant ens va intrigar en el seu moment i que ofereix una gran precisió en la mesura de les distàncies (precisió que ara seria molt valuosa en les aplicacions de notificació de proximitat amb persones infectades de covid-19). La llista de novetats de l’iOS 14 és molt més llarga, plena de detalls com la incorporació d’un llum que indica quan hi ha alguna aplicació que accedeix a la càmera o al micròfon del telèfon. Això hauria de posar fi a les teories conspiranòiques sobre si Facebook o Instagram escolten tot el que dius per mostrar-te anuncis rellevants.

Respecte a macOS, el nou sistema operatiu per als ordinadors Apple es dirà Big Sur, per seguir la tradició de noms de la geografia de Califòrnia que la marca va iniciar quan se li van acabar els noms de felins. La profunditat dels canvis queda clara al veure que la versió no portarà la numeració 10.6 que li correspondria, sinó que serà el macOS 11. El més visible és el redisseny gràfic, que l’aproxima cada vegada més a un iPad. L’aplicació clau de Big Sur és el navegador web Safari, que guanya en velocitat i privadesa, amb nous informes sobre els codis de rastreig de la navegació que l’aplicació ha anat blocant, perquè sapiguem qui pretenia espiar-nos. Chrome, Firefox i Brave ja ho feien, però és bona notícia que ara vingui inclòs de sèrie. També s’afegirà més integració a les funcions de missatgeria entre els diversos aparells Apple de l’usuari.

Ara bé, la principal novetat del Big Sur no es veu, però és la més important d’Apple des de fa molts anys: el macOS 11 serà el primer sistema operatiu que podrà funcionar tant en els Mac actuals, que tenen processadors Intel, com en els models futurs de la marca, que portaran un xip propi d’Apple amb arquitectura ARM, la mateixa que ja fa servir als telèfons, les tauletes i els rellotges. Essencialment es tracta de posar xips de mòbil als ordinadors per traslladar als Mac la mateixa integració entre software i hardware propis que tan bon resultat -en rendiment i en consum- dona en els altres dispositius. Entre altres coses, això permetrà que les aplis d’iPhone i d’iPad funcionin directament als futurs Macs, però també representa un maldecap per als creadors d’aplicacions per a macOS. Per això Apple s’ha afanyat a dir que títols com Microsoft Office i Photoshop seran compatibles amb els futurs Macs amb xip ARM. De tota manera el canvi serà progressiu: el primer Mac amb processador Apple no s’espera fins a finals d’any, i encara hi haurà nous Macs amb xips Intel durant dos anys. Els que ja tenim ara continuaran rebent actualitzacions de macOS durant “molts anys”, segons Tim Cook.