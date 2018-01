Arrimadas serà presidenta de la Generalitat (a Matrix)

260x366 Portada d'El País, 8 de gener del 2018 Portada d'El País, 8 de gener del 2018

Un dels entreteniments d'aquest temps mort entre les eleccions i la futura (i previsible) investidura de Puigdemont ha estat veure els mitjans de Madrid alimentar la idea que un govern alternatiu de Ciutadans era possible. 'Pas mal', per a la gent que acusa els independentistes de viure en el seu Matrix particular. L'aritmètica més òbvia assenyalava que els 70 diputats de JxCat, ERC i la CUP podien barrar el pas a la candidata taronja. L'única alternativa era exercir de nou la violència (institucional) per bloquejar tècnicament allò que la premsa estrangera ja va assenyalar poques hores després del 21-D: l'independentisme ha guanyat i ha de poder formar govern.

No pas a Madrid. Ahir, a 'El Mundo', titulaven: "Cop de porta dels comuns a un govern de Ciutadans". També 'El País', dilluns, alimentava la fantasia amb una entrevista a Inés Arrimadas on la frase que destacaven per obrir portada era: "No renuncio a formar govern a Catalunya". Com que cal suposar que aquests diaris coneixen els mínims rudiments de l'aritmètica, s'ha d'entendre que, en realitat, no creguessin en la possibilitat real d'un govern liderat per la dreta nacionalista i populista de Cs –amb el suport dels comuns, ni més ni menys!– sinó que es tracta de començar ja a treballar en la campanya electoral espanyola. I això passa per engegar de nou la demonització de Podem en nom de la SUE (Sagrada Unitat Espanyola).

No anem béééé

Un vídeo irònic de la web satírica 'El Mundo Today', titulat "El 90% de les ovelles a Espanya es crien amb fins sexuals", ha rebut una comunicació d'una jutge que, a títol personal, reclama una rectificació, ja que imputa un delicte de bestialisme als pastors i, per tant, és perseguible d'ofici. Són coses que van passant amb la llibertat d'expressió, a Espanya, el 2018.