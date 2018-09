El creador de 'Barri Sèsam' desmenteix que l'Epi i el Blas fossin parella

El debat sobre la naturalesa de la relació entre l'Epi i el Blas no acaba de tancar-se. Si fa uns dies un dels guionistes de 'Barri Sèsam', Mark Saltzman, confessava a la revista 'Queery' que els dos populars 'muppets' eren parella, ara el cocreador del programa infantil Frank Oz ha sortit a desmentir-ho.

A través del seu perfil d'Instagram, Oz ha assegurat que l'Epi i el Blas no eren parella i també s'ha preguntat si aquesta qüestió és realment important. "Sembla que al senyor Mark Saltzman li han preguntat si l'Epi i el Blas són homosexuals. Està bé que ell sentís que ho eren. Però no ho són, per descomptat. Però per què la pregunta? Realment importa? Per què tenim la necessitat de definir les persones només com a gais? Hi ha molt més per a un ésser humà que l'heterosexualitat o l'homosexualitat", diu.

It seems Mr. Mark Saltzman was asked if Bert & Ernie are gay. It's fine that he feels they are. They're not, of course. But why that question? Does it really matter? Why the need to define people as only gay? There's much more to a human being than just straightness or gayness. — Frank Oz (@TheFrankOzJam) 18 de setembre de 2018

A més d'Oz, el mateix programa també ha volgut tancar el debat i ha emès un comunicat en què recorden que, tot i que l'Epi i el Blas s'identifiquen com a personatges masculins i tenen trets humans, són ninots i no tenen orientació sexual. "Com sempre hem dit, l'Epi i el Blas són millors amics. Van ser creats per ensenyar als nens que les persones poden ser molt amigues d'altres persones molt diferents d'elles", recorden.

Please see our statement below regarding Bert and Ernie. pic.twitter.com/6r2j0XrKYu — Sesame Workshop (@SesameWorkshop) 18 de setembre de 2018

A l'entrevista a la revista 'Queery', Saltzman assegura que per a ell l'Epi i el Blas sempre van ser parella. "Sempre vaig tenir la sensació que, sense cap gran intenció oculta, quan jo escrivia [guions de] l'Epi i el Blas, ho eren. No tenia cap altra manera de contextualitzar-los", afirma. A més, el guionista recorda que en l'època en què ell treballava a 'Barri Sèsam' sortia amb el muntador de cinema Arnold Glassman, amb qui va ser parella durant 20 anys. "Més d'un es referia a l'Arnie i a mi com a Bert i Ernie [els noms en anglès de l'Epi i el Blas]", diu el guionista. Segons ell, de fet, la relació entre ell i la seva parella era similar a la que tenien els dos personatges.