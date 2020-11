Betevé renova el consell d'administració

El ple de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar divendres per unanimitat el nou Consell d'Informació i Comunicació de Barcelona, l'empresa municipal que gestiona Betevé. L'òrgan serà format durant un mandat de sis anys per Susana Alcaide, Francesc Orteu, Álex Sàlmon, Xavier Vidal, Carles Bosch i Josep Maria Carbonell. Els únics que repeteixen són Bosch i Carbonell.

Els membres del nou consell han estat proposats per les diferents formacions polítiques representades al consistori, excepte la de Manuel Valls, que en va proposar un que no va ser acceptat. Amb tot, no descarta presentar-ne un altre perquè els estatuts estableixen un màxim de set consellers.

El primer encàrrec del nou consell d'administració de Betevé és convocar el concurs públic per triar el nou director o directora de la televisió municipal. L'actual director de la cadena, Sergi Vicente, exercirà en funcions fins que es triï el substitut, que haurà de comptar amb el suport dues terceres parts del consell.