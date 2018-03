El CAC avala que TV3 oferís el documental '1-O'

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) considera que TV3 no va vulnerar cap missió de servei públic amb l'emissió del documental '1-O', que es va poder veure dins del 'Sense ficció' del 9 de gener i que es va tornar a oferir el dia 13 del mateix mes. L'emissió del documental havia estat denunciada davant de l'organisme pel Grup de Periodistes Pi i Margall.

En un acord aprovat aquest dimecres per cinc vots a favor i un en contra (el del conseller Daniel Sirera, que va emetre un vot particular), el CAC considera que tot i tractar-se d'un "documental de tesi", a l'hora d'analitzar el compliment del principi de pluralisme cal abastar "un període de temps més ampli". Amb tot, el Consell considera "indispensable", "atès el debat polític existent a la societat catalana", que TV3 emeti "documentals d'autor o de tesi" que, "en el seu conjunt, responguin a més d'un punt de vista i ofereixin els diferents posicionaments de la societat catalana".

Sirera, en canvi, recorda que el llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) estableix: "La independència i la llibertat de creació no poden contravenir els nostres principis editorials", entre els quals hi ha la "diversitat", el "pluralisme" i la "imparcialitat". "El relat de sis persones que van participar activament en la preparació i desenvolupament d’un referèndum il·legal i que opinaven de la mateixa manera sobre aquest referèndum no contribueix a reforçar les missions de servei públic que ha de tenir TV3", diu Sirera.

El conseller, que va ser proposat pel PP, critica també l'argument de l'abast temporal de l'anàlisi de la pluralitat, ja que, des del seu punt de vista, això permet a la televisió pública "emetre només documentals de tesi que, per exemple, defensin la independència de Catalunya". En aquest sentit, recorda que el CAC ja es va haver de posicionar (i ho va fer en el mateix sentit) sobre els documentals 'Adeu, Espanya?', emès el 2010, i 'Hola, Europa!', del 2013.

Toc d'atenció pel discurs de Puigdemont

El mateix Grup de Periodistes Pi i Margall també havia denunciat davant del CAC l'emissió pel canal 3/24 del discurs de Cap d'Any que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, havia ofert des de Brussel·les el 30 de desembre, quan ja havia estat cessat en aplicació de l'article 155 de la Constitució.

El missatge, del qual es van emetre alguns fragments dins del 'Telenotícies vespre' de TV3, es va poder veure íntegre al canal 3/24, tot i que sense les caretes d'entrada i de sortida amb el text "Missatge de Cap d'Any del president de la Generalitat", que sí que tenia la versió difosa a les xarxes socials. En aquesta cadena, el vídeo es va presentar "de manera oral i en sobreimpressió com a 'Balanç de l'any 2017'", assenyala el Consell.

L'organisme avala plenament la inclusió de fragments del vídeo al 'Telenotícies', però respecte a l'emissió íntegra al 3/24 recorda a la cadena que "en l'emissió de continguts elaborats per tercers cal evitar elements que, encara que només sigui de manera aparent, puguin generar confusió en els teleespectadors".

També en aquest cas, Daniel Sirera ha emès un vot particular. "Tenint en compte que els mitjans de la CCMA emeten cada any en aquestes dates el discurs íntegre de qui presideix el govern de la Generalitat, no sembla acceptable que, en aquesta ocasió, el canal informatiu 3/24 emetés el discurs íntegre de qui, incomplint la legalitat, podria haver comès un presumpte delicte d'atribució de funcions", diu Sirera. Segons ell, el fet que el missatge s'emetés sense contextualització podia generar "confusió en els teleespectadors", ja que ningú no els va aclarir que "aquell no era el discurs de Cap d’Any del president de la Generalitat".