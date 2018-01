TV3 torna a emetre aquest dissabte el documental '1-O'

Després de l'èxit d'audiència de dimarts, TV3 ha decidit reemetre el 'Sense ficció' dedicat a l'1-O i que explica la jornada del referèndum des del punt de vista de les persones anònimes que hi van participar. L'emissió d''1-O', que començarà a les 21.55 hores, serà simultània per TV3 i el 33, fet que farà possible que el documental es pugui veure a les Balears.

A continuació, a TV3 hi haurà el programa especial 'Veus de l’1-O', conduït per Xavi Rosiñol, i que comptarà amb la presència del director del documental, Lluís Arcarazo. A més, el plató acollirà una trentena de testimonis que explicaran el que van viure i veure durant aquella jornada. També participaran en el programa diferents periodistes, tant d'aquí com de fora, que van cobrir el referèndum i s'emetran imatges inèdites enviades per espectadors.

El treball produït per Mediapro v a aconseguir 1.323.000 espectadors i una quota de pantalla del 36,9%, la qual cosa representa el rècord històric del 'Sense ficció'.