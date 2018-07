La cadena CBS investiga el seu president per presumpte assetjament sexual

Nou cas d'assetjament sexual a la indústria televisiva nord-americana. El director de la cadena CBS, Les Moonves, està sent investigat pel canal després que la revista 'The New Yorker' hagi publicat un article en què sis dones asseguren haver sigut assetjades pel directiu fa més de dues dècades, des del 1985 fins al 2006.

L'article, de Ronan Farrow, un dels responsables de treure a la llum l'escàndol de Harvey Weinstein, explica els casos d'aquestes sis dones, però també explica que la conducta de Moonves s'ha estès a tota la companyia. En total, 30 empleades i exempleades de la CBS asseguren haver patit situacions d'assetjament, discriminació de gènere o represàlies per haver refusat propostes sexuals durant el seu pas per l'empresa.

De les sis dones que denuncien, quatre asseguren que durant diverses reunions de feina hi va haver petons i carícies no desitjades per part de Moonves i afirmen que aquestes pràctiques eren habituals. Dues dones denuncien que Moonves, de 68 anys i al capdavant de la CBS des del 2016, les va intimidar físicament i amenaçar de destruir les seves carreres.

Una de les denunciants és l'actriu i guionista Illeana Douglas, que va conèixer Moonves l'any 1996, quan ell era director d'entreteniment de la CBS. "El que em va passar va ser una agressió sexual i després vaig ser acomiadada per no participar-hi", explica Douglas en el reportatge de 'The New Yorker'. L'actriu i guionista descriu com, durant una reunió, Moonves li va preguntar si era soltera i que, posteriorment, va intentar fer-li un petó de manera violenta. A més a més, assegura que quan va voler sortir de l'habitació li va bloquejar el pas, la va portar contra una paret i li va dir: "Això ho mantindrem entre tu i jo, d'acord?"

Moonves ha emès un comunicat. "Va haver-hi moments fa dècades en què potser vaig incomodar algunes dones amb insinuacions", reconeix, i assegura: "Van ser errors i me'n penedeixo, però sempre he entès i respectat –i seguit el principi– que 'no' significa 'no' i mai he abusat de la meva posició per perjudicar o obstaculitzar la carrera d'algú".