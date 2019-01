La CCMA internacionalitzarà el judici de l'1-O amb continguts en castellà i anglès

TV3 i Catalunya Ràdio es bolcaran en el judici, i l’apartat digital tindrà un gran protagonisme. Ho ha explicat aquest matí Saül Gordillo durant la comissió de control parlamentària de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a responsable de la divisió online de l’ens. Una de les mesures anunciades és la traducció d’alguns dels continguts al castellà i l’anglès, en clau d’internacionalització d’un judici considerat de màxima prioritat informativa pels responsables dels mitjans de la Generalitat. També hi haurà, com a format innovador, un resum diari de la jornada que els usuaris podran rebre al WhatsApp.

Durant la sessió s'ha pogut comprovar les reserves del PSC i els comuns sobre la cobertura: els seus representants han coincidit a demanar que el gruix del dia a dia es concentrés al canal 3/24. “No entendríem que es pretengui alterar excessivament la programació de TV3”, ha manifestat Marta Ribas, dels comuns. “Que a TV3 hi hagi informació, però que no s’escampi el judici per tota la graella”, ha secundat el socialista David Pérez. El director de TV3, Vicent Sanchis, ha explicat que la cobertura estarà guiada “pel criteri de neutralitat” i que al canal 3/24 hi haurà la part més informativa, mentre que la discussió i l’anàlisi es concentraran sobretot a TV3.

La presidenta de la CCMA, Núria Llorach, ha aprofitat la comissió per presentar el resum econòmic de l’any. La Corporació ha tancat l’any amb equilibri pressupostari, tot i haver de fer front a un pla de contenció de 39,5 milions (que va ser pal·liat parcialment amb una aportació extraordinària del Govern amb 20,5 milions d’euros per la crisi sobrevinguda de l’IVA). La nota negativa la dona l’evolució publicitària, que ha baixat un 4,7% en l’últim any, en el qual la Generalitat no ha invertit com sol fer-ho per l’aplicació del 155. En total, s’han obtingut 54,1 milions d’euros. “Com que hi ha un canvi de tendència en el mercat publicitari, s’han obert vies d’inversió alternativa. Hem triplicat, per exemple, l’entrada de diners per ajuts a la producció. I hi ha una via encetada per a la venda de les sèries a les plataformes. Així, hem establert relació amb Netflix i Movistar.

Nacho Martín Blanco, de Ciutadans, ha criticat que Llorach mantingués com a directors dels mitjans “dos imputats per desobediència i malversació”. L’afirmació ha fet saltar Sanchis: “Com sap vostè els càrrecs? Perquè jo no els sé. No sé els fets que se m’imputen. Estic en estat d’absoluta estupefacció”. El diputat ha dit que ho havia deduït “pel sentit comú” i pel que havia llegit a la premsa, i li ha recordat que fa un any que està reprovat pel Parlament. “No pensa dimitir?”

I la pregunta més sorprenent de la jornada l'ha formulat la socialista Beatriz Silva, que ha recriminat al director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, la cantada de nadales informal feta pels treballadors i en la qual es va cantar un text –amb la música del 'Fum, fum, fum'– amb una lletra solidària amb els presos polítics. La diputada ha assegurat, a més, que existeix un vídeo on es pot veure cantar Gordillo, cosa que ell ha negat vehementment. El directiu, a més, ha recordat que es tracta d’un acte estrictament intern, en el sentit que no s'ha emès per cap canal de l’emissora, i que la direcció no n’era organitzadora. “Jo només els vaig acompanyar, per saludar Nadal, amb una copa de cava i neules i torrons”.