La CCMA llança 'Esports360', una web de reportatges esportius

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) amplia la seva oferta digital amb la posada en marxa d' Esports 360, un nou espai que agruparà més de 40 reportatges esportius. El nou contenidor digital, que està disponible a través de TV3alacarta i de l'apli d'Esport3, es defineix com un espai que "fuig de l'actualitat i les presses i ofereix un espai a històries esportives en el sentit més ampli".

Les peces que oferirà Esports 360 han estat elaborades pel departament d'esports de la televisió pública durant els dos últims anys. Els reportatges tenen una durada variable d'entre 3 i 20 minuts i tracten temes tan diversos com l'homosexualitat en els esports, el futbol contra el despoblament rural, els esports del futur o la maternitat en l'àmbit de l'esport. Un dels reportatges que estarà disponible al nou espai digital és El primer bowl, que explica la història del primer skatepark de l'estat espanyol, construït fa més de 40 anys a Arenys de Munt. Durant dècades la instal·lació va quedar soterrada i no es va poder reivindicar fins que una generació actual de patinadors la va desenterrar. El documental va ser distingit com la millor producció catalana del BCN Sports Film.