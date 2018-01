CES: un festival d’aparells que (potser) no necessitem

El pitjor que pot passar en una llar on tots els aparells domèstics funcionen amb electricitat és que marxi la llum. Imagineu, doncs, l’enrenou quan una avaria elèctrica va deixar sense corrent dimarts passat durant dues hores el centre de convencions de Las Vegas -amb 180.000 metres quadrats, el més gran del planeta en una sola planta- en plena celebració del Consumer Electronics Show (CES), una de les dues fires d’electrònica més importants del món. Superat l’ensurt inicial per la possibilitat d’un atemptat -Ajit Pai, el president de la Comissió Federal de Comunicacions, va anul·lar la seva intervenció després de rebre amenaces de mort per la seva política contrària a la neutralitat de xarxa-, tot va quedar en una incidència que, per una banda, fa evident que tot el negoci d’aquesta indústria depèn d’unes infraestructures fiables i, per l’altra, va permetre que es lluïssin les marques de llanternes i les d’ordinadors portàtils, tauletes i altres dispositius alimentats amb bateria, que van poder seguir fent les seves demostracions en un pavelló en penombra.

També es van mantenir enceses les pantalles dels estands més previsors, que disposen de grup electrogen propi. Entre aquestes destaca la de The Wall, el monstruós televisor de Samsung amb pantalla modular de 146 polzades de tecnologia MicroLED. En aquesta edició del CES, el gegant coreà ha guanyat la partida de la mida als seus compatriotes de LG, que, en canvi, s’han significat pel primer televisor amb pantalla enrotllable, com les de projecció. És de 65 polzades i té tres posicions: per mostrar dades i titulars, per veure pel·lícules i per mirar programes de televisió. Les dues empreses també han competit en intel·ligència, si més no artificial: Samsung la fa servir per simular imatges de resolució 8K a partir del contingut existent, per justificar televisors amb tants píxels. LG l’aplica als dispositius ThinQ: el condicionador d’aire que aprèn dels teus hàbits, la rentadora que llegeix les etiquetes de la roba i tria el programa de rentat més adequat, l’electrodomèstic que avisa el taller abans d’espatllar-se... I, especialment important, assegura que els aparells es poden interconnectar amb els d’altres marques, un ideal a la qual també aspira Huawei amb el sistema operatiu LiteOS per a objectes connectats. Tot plegat, però, va quedar aigualit quan el simpàtic robot de servei CLOi es va quedar mut, sense respondre a les ordres verbals del president de LG, durant l’acte de presentació. En canvi, el gos robòtic Aibo de Sony ja sap reconèixer els diversos membres de la família amb qui conviu.

Aquest any ha continuat la tendència d’incloure assistents de veu a tot arreu: més enllà dels altaveus intel·ligents, trobem l’Alexa d’Amazon i l’Assistant de Google en ordinadors, cotxes -la plataforma Android de cotxe connectat de Panasonic permet obrir i tancar les portes, a més de les funcions habituals de multimèdia i navegació- i electrodomèstics, com ha fet Samsung posant el seu Bixby a la nevera connectada. L’última habitació que han conquerit els majordoms digitals és el quarto de bany: la dutxa Moen i l’aixeta Delta permeten regular la temperatura de l’aigua donant ordres de veu a Alexa; la cadena de la tassa de vàter de Koehler es pot estirar pel mateix sistema. En tot cas, aquestes innovacions tenen un interès relatiu per a nosaltres: cap dels assistents de veu entén el català, alguns amb prou feines el castellà.

L’automoció ha tornat a ser protagonista del CES. Nvidia, Intel, Qualcomm i Samsung/Harman són algunes de les empreses que presenten plataformes i components per a vehicles connectats i autònoms i anuncien aliances amb fabricants de cotxes. Valeo aposta pels motors de 48V que ja va anunciar al saló de Frankfurt, que permeten construir cotxes elèctrics més barats i segurs que els actuals. Hyundai ha presentat el Nexo, propulsat amb cel·les de combustible. I la nouvinguda Byton substitueix tots els instruments del tauler de comandament del cotxe per una pantalla tàctil d’1,25 metres d’amplada. Les marques tradicionals del sector, amb Ford al capdavant, segueixen pregonant la seva voluntat de transformar-se en prestadors de serveis de mobilitat. Especialment interessant és l’e-Palette, el minibús autònom que Toyota promet estrenar als Jocs Olímpics del 2020 i que servirà com a vehicle de transport compartit, com a oficina sobre rodes, com a furgó de lliurament de paquets o com a botiga mòbil a l’estil xurreria, però amb el sistema de cobrament integrat.

Una altra de les paraules clau del 2017, el blockchain, també ha tret el cap a Las Vegas, de la mà d’un nom inesperat: Kodak. La mítica empresa fotogràfica pretén vendre a terminis ordinadors per fer mineria de bitcoins a casa. Menys fora de lloc i més propera a la seva activitat tradicional sembla la nova plataforma blockchain que ofereix als fotògrafs professionals per acreditar la propietat intel·lectual de les seves imatges.

Per la proximitat amb el Mobile World Congress de Barcelona, la majoria de les marques de mòbils s’abstenen de presentar models nous al CES. Tot i això, la xinesa Vivo hi ha ensenyat el primer telèfon, encara sense nom, que inclou el lector dactilar en una capa de la pantalla. Les altres novetats se centren a millorar les selfies : els Xperia de Sony tenen una càmera frontal que abasta 120 graus, perquè tots els amics surtin a la foto; i els Galaxy A8 porten dues càmeres al davant per aconseguir efectes de desenfocament a les autofotos. Quant als accessoris, el mercat dels carregadors sense fil amb tecnologia Qi ha despertat des que Apple la va adoptar en els iPhone 8 i X. Per altra banda, al CES s’ha formalitzat l’abandonament de l’estàndard alternatiu PMA: les marques que hi donaven suport també es passen al sistema Qi.