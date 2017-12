Calcem-nos amb els àrbitres que pot fitxar Facebook

260x366 Mark Zuckerberg, fundador de Facebook / AFP Mark Zuckerberg, fundador de Facebook / AFP

Una de les batalles informatives mundials es juga a Facebook. La xarxa social ha estat criticada per com l'han instrumentalitzada els generadors de notícies falses. Mark Zuckerberg s'espolsa la responsabilitat de sobre argüint que ells només proveeixen l'autopista, però que no són responsables dels continguts que hi circulen. Però la mala consciència, i la pressió internacional, l'han forçat a adoptar mesures correctores, com ara aliar-se amb alguns mitjans perquè l'ajudin a detectar notícies inventades. El fet, però, que hagi aprovat el setmanari conservador 'Weekly Standard' com un dels seus socis ha encès unes quantes alarmes. Resulta que aquesta publicació, finançada per Rupert Murdoch, dista molt de ser un referent periodístic. De fet, es tracta bàsicament d'un òrgan d'opinió de la dreta-dreta, capaç de donar aire als qui neguen el canvi climàtic, manipular notícies sobre l'Obamacare i cobrir la campanya de Hillary Clinton de manera gens neutral.

No hi ha "fets conservadors", es defensen des de la revista, sinó que els fets són fets. I això, tot i ser veritat, és també l'excusa per no haver d'admetre que els fets es poden preservar de manera incompleta, exagerada o esbiaixada. A Catalunya ho sabem bé, perquè patim cada dia titulars que passegen el seu odi manipulador.

La ironia és que, en el cas del 'Weekly Standard', fins fa quatre dies publicaven peces hostils contra els contrastadors de Facebook... quan eren els altres. Com que la xarxa social ha estat pressionada per la dreta pel cas del seu (acomiadat) equip de promotors de notícies –a qui van acusar d'afavorir els progressistes– la inclusió del 'Weekly Standard' en aquest 'pool' de contrastadors s'interpreta com una mesura compensatòria.

S'imaginen 'El País' o 'La Razón', per dir dos diaris de dretes, fent d'àrbitres a Facebook? Doncs això.