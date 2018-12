Campanya a 'El Mundo' per assimilar Vox a Podem

Una de les maneres de naturalitzar la presència de la ultradretana Vox és fer-la equivalent, a l'altra banda de l'espectre, a algun partit ja institucionalitzat. Em refereixo a Podem, que ja ha tocat la cuixa del poder sense haver trastocat en realitat cap de les bastides del sistema. I, per tant, l'assimilació busca encomanar Vox d'aquesta legitimitat del "Veus que no passa res?" 'El Mundo' s'hi aplica aquest diumenge per partida doble. D'una banda, el director Francisco Rosell diu a la seva columna que "aquella especulació del banquer Oilu, el seu propòsit d'un Podem de dretes, pot néixer aquest diumenge en el laboratori experimental de les eleccions andaluses". És una frase tan intel·ligent com perversa: no només naturalitza Vox, sinó que vacuna contra la noció que Ciutadans s'està escorant tant cap a la dreta identitària que frega l'ultrisme. La ciutadanofília del mitjà fa que el seu director acabi fent creure que Ciutadans és una cosa més o menys de centre.

De l'altra, quatre pàgines més enllà, en una altra carta a pàgina completa, Arcadi Espada encunya el terme 'Voxpodem' amb idèntica intenció igualadora i vaticina un "transvasament de vots de Podem a Vox" als comicis andalusos argüint que els comunistes han sigut cantera principal del populisme a França i Itàlia. "Bancs i negres són perfectament compatibles com a objecte d'ira", diu el columnista amb cromàtica ironia i joc de paraules inclòs.

Diu Espada, per cert, que "Vox es reclama d'aquesta nova legitimitat política que és l'enfadament". Em pregunto, ell que va ser inspirador de Ciutadans, si sabria anomenar algun altre partit la líder de la qual, bàsicament, es dediqui a passejar-se per pobles, estrades i càmeres de televisió fent gala d'un perpetu mal humor.