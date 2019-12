Canvi de propietari a 'El Punt Avui'

Joan Vall Clara, conseller delegat d’Hermes Comunicacions, empresa editora d’ El Punt Avui, és el nou propietari del grup, segons ha avançat el digital El Món. Vall Clara ha comprat per un euro el 75% de les accions al fins ara president del grup, l’empresari Joaquim Vidal, que, tot i així, es queda una petita part dels títols que tenia. El 23% de les accions continuen en mans de 690 socis, bona part d'ells treballadors o extreballadors del grup. Vidal, propietari de la cadena de supermercats Valvi i del canal Televisió de Girona, també havia comprat el 2012 per un euro la participació en el grup al seu predecessor, Joan Bosch i Roura.

Durant els últims anys, ha sigut Vall Clara qui ha guiat les passes del diari. Ell va pilotar, per exemple, la compra de l' Avui l'any 2009, que va acabar fusionat a la capçalera d' El Punt. Els últims anys han estat complicats per a l'empresa editora. Des de l'absorció de l' Avui, s'han dut a terme cinc expedients de regulació d'ocupació i ha anat tancant totes les 20 seus físiques que tenia pel territori, fins a quedar-se només amb la central, que és a Girona i on hi treballen uns 200 professionals. A més, el diari va anunciar a l'octubre el tancament del seu canal televisiu.

En els nou primers mesos de l'any, el diari ven 17.377 exemplars de mitjana (comptant-hi 10.777 subscripcions individuals), la qual cosa comporta un 8,4% menys que l'any anterior. En el cas dels exemplars col·locats a quiosc, la davallada ha estat del 19,6%.