Preacord a ‘El Punt Avui’: un ERO amb 35 marxes forçoses

Els representants dels treballadors i l’editora d’El Punt Avui han arribat a un preacord en relació a l’ERO que va començar a tramitar a finals de gener. Tot i que al començament s’havien plantejat fins a 91 acomiadaments, la xifra s’ha rebaixat a 35 abandonaments forçosos i 30 de voluntaris. Actualment, el rotatiu té unes 250 persones en nòmina.

Si els treballadors ratifiquen avui en assemblea aquest preacord del comitè d’empresa, també acceptaran una rebaixa salarial que es mou entre el 0% en els salaris més baixos i el 4,5% en els més alts. Aquesta rebaixa només tindria efecte durant un any i suposa una tisorada que és menys de la meitat de les intencions inicials de l’empresa, que va planejar una retallada lineal del 10%.

Mentrestant, els treballadors que marxin rebran una indemnització de 25 dies per any treballat, amb un topall de 15 mensualitats, la qual cosa està per sobre del mínim que dicta la llei.

L’editora encara no ha explicat quines àrees seran les més afectades o si les rescissions forçoses tindran més pes a Girona -on el diari hi té la seu- o bé a Barcelona, on els periodistes treballen des de l’1 de febrer en règim de teletreball després que el grup decidís tancar la redacció, culminant així el procés de concentració en un sol edifici, després d’haver mantingut en el passat fins a 21 locals. Fonts dels treballadors expliquen que el més probable és que la llista d’acomiadaments se sàpiga un cop ja es coneguin els abandonaments voluntaris. Serà aleshores quan l’empresa podrà decidir si cal reequilibrar les àrees de gestió o de redacció.

Conseqüència del 155

Hermes, l’empresa que publica el diari, va decidir activar l’ERO davant la paralització que pateix la Generalitat amb la publicitat institucional. L’aplicació de l’article 155 ha provocat que quedin suspeses les campanyes d’anuncis sobre diferents temàtiques que inseria l’administració catalana i que la convertien en un dels principals clients de la premsa barcelonina.

El 155 també va aturar els ajuts a la premsa digital en català, que s’atorguen per criteris automàtics (com ara audiència o periodistes contractats). A finals d’any, però, es van poder desbloquejar in extremis.

L’ERO s’ha plantejat en tres fases per tal de reavaluar, mes a mes, la situació de l’empresa. Així, es preveu que les primeres sortides es facin a finals de febrer, que hi hagi una altra onada a finals de maig i que, finalment, es completi el procés en acabar el mes de juny. Entre una onada i l’altra caldrà veure si la formació de govern a Catalunya permet desbloquejar la seva activitat comunicativa institucional.

Aquest serà el cinquè ERO que emprèn Hermes des que, com a editora d’ El Punt, l’empresa va comprar l’Avui, a finals del 2009.