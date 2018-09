Cinc cares noves a la segona temporada de ‘Com si fos ahir’

Després d’una pausa de cinc setmanes, Com si fos ahir torna avui, a les 16 h, a la sobretaula de TV3 per encarar la seva segona temporada. Tal com ja va deixar entreveure l’últim capítol emès abans de l’estiu, en aquesta nova etapa s’incorporaran a la telenovel·la algunes cares noves que obriran noves trames i que sacsejaran la vida dels vuit companys d’institut que es van retrobar ara fa un any, arran de la mort del Ferran. Pau Durà, Bernat Quintana, Míriam Iscla, Roger Coma i Carme Conesa donaran vida als nous personatges que s’aniran sumant a la sèrie durant les pròximes setmanes.

Durà interpretarà el Bernat, un metge que entrarà a l’hospital on treballa l’Andreu i amb qui de seguida establirà una bona relació. Quintana, per la seva banda, es convertirà en el Valentí, el tutor i professor d’anglès de la Júlia (Berta Castañé), la filla de l’Eva. Iscla es posarà en la pell de la Marina, una dona que l’Andreu va conèixer fugaçment a l’aeroport, a l’últim capítol de la primera temporada, i a qui no s’ha pogut treure del cap. Coma encarnarà l’Ivan, un exclient de la consultoria Cuevas que vol obrir una botiga amb la Sílvia. I Conesa serà la Clàudia, una dona que reapareix casualment a la vida del Miquel.

Pel que fa als personatges ja coneguts, l’Andreu (Marc Cartes) viurà una història d’amor amb la Marina, mentre que l’Eva (Alicia González Laá) es trobarà atrapada en una complexa relació sentimental que li farà perdre el somriure i la innocència. En canvi, el Jordi (Andrés Herrera) i la Sílvia (Montse Germán) iniciaran camins separats, i ella mirarà d’obrir un negoci. També viurà novetats en l’àmbit professional la Marta (Sílvia Bel), que estrena un nou càrrec a Adalisa que provocarà tensions amb els seus companys, sobretot amb la Paula (Laura Aubert). I el Quim (Jordi Rico), ajudat per la Cati (Olalla Moreno), s’embarcarà en un negoci èticament qüestionable. Pel que fa a la Gemma (Àurea Márquez), el retrobament amb un familiar li condicionarà la vida i ajudarà a entendre millor el seu caràcter. Finalment, al Miquel (Eduard Farelo) el fet de coincidir novament amb la Clàudia, a qui ja havia conegut temps enrere, el deixarà completament trasbalsat.

“Ara ja coneixem bastant els personatges i la relació que hi ha entre ells. En aquesta primera temporada s’han fet i desfet parelles, però la segona no es quedarà curta”, va explicar Francesc Forés, assessor de continguts de Com si fos ahir, durant el programa especial que va oferir TV3 amb motiu de l’últim capítol de la sèrie abans de les vacances. Forés va avançar, també, que en aquests nous episodis hi hauria morts i que alguns dels protagonistes es retrobarien amb el seu passat.

Amb una mitjana de 255.000 espectadors i una quota de pantalla del 15,9%, la telenovel·la va mantenir el lideratge de la seva franja a Catalunya durant tota la primera temporada, i va anar millorant els registres progressivament. A més, és un dels formats de TV3 més consumits a la carta, amb 11,3 milions de reproduccions acumulades al llarg del curs. Malgrat això, la sèrie se situa molt per sota dels 324.000 seguidors i el 18,8% de share que La Riera va aconseguir durant la seva última temporada, la menys vista de les vuit que va tenir.