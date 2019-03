Clam unànime contra la “censura” de la Junta Electoral a TV3

La decisió de la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEPB) de prohibir a TV3 i Catalunya Ràdio l’ús de les expressions presos polítics i exili, perquè considera que vulneren el principi de neutralitat informativa exigible als mitjans públics en període electoral, va desfermar ahir una allau de crítiques del món del periodisme, especialment a Catalunya, però també, en menys quantitat, a la resta de l’Estat. Les reaccions més irades a la decisió (motivada per una queixa de Ciutadans) van procedir dels mateixos periodistes dels mitjans públics catalans, a través dels respectius consells professionals, que van qualificar de “censura” l’actuació de la Junta.

“Considerem que els magistrats s’han convertit en censors i, en lloc de pronunciar-se sobre el que passa, ordenen que es reescrigui el que passa quan no els agrada”, deia en un comunicat el consell professional de TV3, que comparava la JEPB amb “una esperpèntica rèplica del Ministeri de la Veritat que George Orwell va descriure” a la novel·la 1984, ja que “prohibeix paraules i els canvia el sentit arbitràriament”. També fa aquest paral·lelisme el consell professional de Catalunya Ràdio, que denuncia: “Els magistrats han ultrapassat les seves competències i s’han convertit en una figura que crèiem oblidada. Tornen els censors i temem que la Junta Electoral Provincial vulgui iniciar una cacera de bruixes”.

Els dos organismes mostraven també el seu descontentament amb una altra resolució, en aquest cas de la Junta Electoral Central (JEC), però també originada per un recurs de Ciutadans, que obliga la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a compensar amb dues hores de cobertura els partits que no van donar suport a la manifestació pel dret a decidir del 16 de març a Madrid. “Els magistrats no haurien de tenir cap autoritat per decidir quina ha de ser la programació dels mitjans públics. La decisió ha de ser, únicament i exclusiva, dels seus professionals, lliure de cap ingerència política i també jurídica”, deien els periodistes de Catalunya Ràdio.

També va mostrar la seva oposició a les resolucions el Sindicat de Periodistes de Catalunya, segons el qual la JEPB ha actuat “com a censura prèvia, inadmissible en democràcia i vetada per la Constitució”. El sindicat remarca, a més, que des de la direcció de TV3 i Catalunya Ràdio “no s’ha imposat cap directriu respecte dels termes a utilitzar”, i afegeix que l’adequació d’expressions com presos polítics o exili als criteris deontològics i la neutralitat informativa “s’ha de resoldre en instàncies professionals internes i en tot cas des d’una autoritat audiovisual independent”. Sobre la “imposició” de l’informatiu compensatori per la cobertura de la manifestació a Madrid, el sindicat creu que suposa “portar al límit la ingerència” de la JEC “en la llibertat d’informació”. “És un absurd voler substituir la realitat i anul·lar la informació sobre fets reals, perquè en aquest període no hi ha hagut manifestacions en sentit contrari”, diu.

Per la seva banda, el Col·legi de Periodistes de Catalunya creu que la prohibició de determinades expressions per part de la Junta Provincial “representa una intromissió en tota regla a un dels pilars fonamentals de la democràcia, com és la llibertat d’informació i la no ingerència política”, a més d’un “menyspreu inadmissible i intolerable a la feina dels periodistes”. Segons el Col·legi, la Junta s’ha “extralimitat en les seves funcions”.

En el mateix sentit s’ha pronunciat el Grup de Periodistes Ramon Barnils, que troba “inadmissible” i “especialment preocupant” aquesta “intromissió de la Junta Electoral”. Segons aquesta entitat, l’organisme ha “creuat una línia vermella en la llibertat de premsa i el dret a la informació”. En un comunicat, el Grup Barnils subratlla que les expressions prohibides “no són propaganda d’un partit concret”, sinó que representen un punt de vista compartit “per la majoria de l’arc parlamentari i de la societat catalana, així com per diversos experts i juristes”. L’organització recorda també que “expressions com colpistes o fugats són utilitzades per determinats partits i per mitjans de línia editorial afí i no per això es planteja prohibir-les”.

Suports des d’Espanya

Fins i tot organitzacions d’àmbit estatal que tradicionalment no havien donat suport a les reivindicacions dels sectors sobiranistes en l’àmbit periodístic també s’han sumat a les crítiques a la Junta Electoral. És el cas de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE), que no s’ha posicionat públicament però que, consultada per l’ARA, sí que ha mostrat el seu rebuig a la situació. Segons el seu president, Nemesio Rodríguez (que també és el vicepresident primer de l’Associació de la Premsa de Madrid), l’entitat “considera que l’ús de la paraula no es pot prohibir”. “La llibertat d’opinió està contemplada en l’article 20 de la Constitució i s’exerceix a través de la paraula. Prohibir l’ús de paraules perquè coincideixen amb els plantejaments polítics d’un partit pot obrir un corrent de reclamacions que portaria al silenci informatiu”, afegeix.

Així mateix, la branca espanyola de Reporters Sense Fronteres creu que, “en el seu afany per preservar la neutralitat institucional, la Junta Electoral s’ha extralimitat”. “En períodes electorals cal intentar ser el més equànimes possible, però en aquest cas la Junta s’ha convertit en editora”, diu el president de l’organització, Alfonso Armada, en declaracions a aquest diari.

Sanchis veu “injusta” la decisió

El director de TV3, Vicent Sanchis, va explicar ahir a El món a RAC1 que des de la direcció de la cadena “en cap moment es va dir que s’havia de dir presos polítics ”, i que, pel que fa a l’exili, sí que hi havia un acord per referir-s’hi amb aquest terme perquè “als diccionaris hi apareix una accepció que permet parlar clarament d’ exili ”. Amb tot, Sanchis va dir que TV3 acata la resolució de la Junta “fins que s’acabi el període electoral”, però va deixar clar que “això no vol dir assumir que és justa, perquè no ho és”. Segons ell, la prohibició afecta “els professionals” dels mitjans públics catalans, però no implica que “les persones que venen a les tertúlies o els polítics hagin de mesurar les seves paraules”.

Respecte a la compensació als partits contraris a la manifestació de Madrid, Sanchis va explicar que s’obeirà la decisió de la JEC, perquè no fer-ho podria tenir “conseqüències penals”. El director de la cadena, però, va criticar que a TVE, que va fer una cobertura “molt semblant” de l’esdeveniment, no se li imposi la mateixa obligació, perquè “ningú no ho ha recorregut”. A la seva resolució, la JEC feia referència a la cobertura de la cadena estatal, però va considerar que “no és comparable” a la que va fer TV3.

En una entrevista a Els matins, Sanchis va assegurar que té una “sensació d’impotència absoluta”: “Tu, només pel fet de ser qui ets, arribaràs a un mur en què no et donaran la raó diguis el que diguis”, va lamentar, i va afegir: “Aquí només es tolera una manera d’informar. Això és un partit entre tres: dos són a l’altre costat, i aquests dos inclouen l’àrbitre, i l’altre és al nostre costat”.

Fonts de la CCMA van explicar ahir a l’ARA que s’està estudiant la possibilitat de recórrer les dues resolucions de les juntes electorals. En el cas de la manifestació, tractant-se d’una decisió de la JEC, caldria adreçar-se a la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, que en cap cas resoldria abans que s’hagi ofert l’espai compensatori. Pel que fa a les expressions prohibides, la decisió prové de la Junta Provincial, i per tant es podria recórrer davant de la JEC. Ara bé, fins ara les resolucions d’aquest òrgan sempre han sigut més perjudicials per als interessos de la Corporació que les de la instància provincial. A més, la JEPB fonamenta en part la seva decisió en l’acord que va adoptar la JEC el novembre del 2017 (durant la precampanya de les eleccions del 21-D) per prohibir a TV3 i Catalunya Ràdio l’ús de termes similars, la qual cosa permet pronosticar que el recurs difícilment prosperaria.

Els ‘TN’ advertiran de la prohibició

“En aquest informatiu no s’han pogut fer servir expressions utilitzades anteriorment amb criteris periodístics, com exili o presos polítics, en compliment de la resolució de la Junta Electoral que les considera contràries al principi de neutralitat informativa”. Mentre duri aquesta situació d’excepcionalitat, els informatius de TV3 emetran aquest missatge (per escrit i oralment) cada vegada que s’ofereixi una notícia en què el redactor s’hagi vist obligat a renunciar a l’ús d’aquestes expressions per cenyir-se a les exigències de la Junta. El consell de redacció de TV3 va aprovar-ho ahir, com una manera de fer explícit el seu rebuig a la decisió i d’evidenciar l’absència de les paraules prohibides, i la mesura ja es va començar a aplicar ahir mateix durant el Telenotícies migdia. El missatge no apareixerà per força en totes les edicions dels informatius, sinó que precedirà aquelles peces en les quals hauria sigut necessari utilitzar les expressions vetades per la Junta Provincial.