La CE denuncia 23 estats membres per no haver incorporat la directiva que regula els continguts audiovisuals

La Comissió Europea ha engegat procediments d’infracció contra 23 estats membres –entre els quals Espanya– i el Regne Unit per no haver incorporat les noves normes que regulen la coordinació a escala de la UE de tots els mitjans audiovisuals, tant les emissions de televisió tradicional com els serveis a la carta i les plataformes de distribució de vídeo. Tal com informa la Comissió, la data límit per incorporar la directiva revisada de serveis de comunicació audiovisuals a l’ordenament jurídic intern era el 19 de setembre del 2020 i el únics que han notificat les respectives mesures de transposició i han confirmat que la notificació era completa són Dinamarca, Hongria, els Països Baixos i Suècia.

"Volem disposar de normes adequades a l’era digital, com és el cas de la directiva de serveis de comunicació audiovisuals. Suposa un assoliment important que fomentarà la diversitat cultural als serveis de comunicació audiovisuals. Té per objectiu garantir la igualtat de condicions per a tots els operadors del sector dels mitjans audiovisuals, protegir més bé les criatures i els consumidors que accedeixin als continguts audiovisuals però també assegurar una diversitat més gran en les plataformes de vídeos a la carta i generar un panorama audiovisual més equitatiu. Aquest objectiu mereix tot el nostre esforç col·lectiu", ha declarat avui la vicepresidenta executiva Margrethe Vestager.

El principal objectiu de la directiva és crear un mercat únic europeu per als serveis de comunicació audiovisuals i assegurar-ne el funcionament correcte alhora que contribueix a la promoció de la diversitat cultural, ofereix un nivell adequat de protecció dels consumidors i salvaguarda el pluralisme dels mitjans. Els estats membres disposaven de 21 mesos per incorporar-la a l’ordenament jurídic intern. Per assegurar que les noves normes es transposen de manera oportuna, els últims anys la Comissió ha ajudat les autoritats estatals mitjançant el Comitè de Contacte i el Grup de Reguladors Europeus de Serveis de Comunicació Audiovisuals (ERGA).