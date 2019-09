Competència investiga RTVE per emetre publicitat durant els partits de la selecció espanyola

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha obert un expedient sancionador contra RTVE per l'emissió de publicitat durant la retransmissió de dos partits de la selecció espanyola de futbol. Segons ha informat avui l'organisme, estan investigant si RTVE, a través de La 1, ha vulnerat l'article 43.2 de la llei general de la comunicació audiovisual (LGCA) per l'emissió de missatges publicitaris durant les dues emissions.

En concret, Competència detalla que es tracta dels partits que van enfrontar Espanya contra Noruega i Malta, corresponents a la fase classificació de la Copa de la UEFA i emesos el 23 i el 26 de març, respectivament. L'organisme aclareix que durant aquests partits es van emetre un total de 40 sobreimpressions publicitàries de diverses marques comercials que podrien haver vulnerat les condicions d'emissió de les comunicacions comercials audiovisuals per part de RTVE. Tot i que aquestes infraccions són lleus, podrien suposar sancions de fins a 100.000 euros per cadascuna d'elles.

Ara s'obre un període de màxim de tres mesos per a la instrucció del expedient i la resolució per part de la CNMC, mentre que RTVE disposa de deu dies per presentar al·legacions.



Paral·lelament, la CNMC també ha obert un expedient sancionador a Mediaset per haver excedit el temps d'emissió d'autopromoció, publicitat i televenda a Telecinco, Cuatro i Divinity. La llei limita a cinc minuts a l'hora les autopromocions i a dotze minuts l'hora els missatges publicitaris i la televenda. Segons la CNMC, les infraccions detectades s'haurien comès entre el març i el maig del 2019.

El cas de Mediaset és similar al de Veo TV, a la qual també s'ha obert un expedient per haver excedit el temps dedicat a l'autopromoció.