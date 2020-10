Competència multa Atresmedia per fer publicitat encoberta

260x366 Pablo Motos al programa que presenta diàriament a Antena 3, 'El hormiguero' Pablo Motos al programa que presenta diàriament a Antena 3, 'El hormiguero'

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha imposat dues sancions al grup mediàtic Atresmedia per dos casos de publicitat encoberta, dues infraccions greus explicitades a la llei general de comunicació audiovisual (LGCA). El total de les multes imposades per les dues violacions del codi legal pugen als 395.102 euros, tal com informa l'organisme de la competència espanyol. En concret, es van produir dues pràctiques contràries a l'article 18.2 de la LGCA en els programes El jefe infiltrado, de La Sexta, i El hormiguero, d'Antena 3, per la realització de publicitat encoberta.



L'article 18.2 de l'esmentada llei assenyala que "està prohibida la comunicació comercial encoberta i la que utilitzi tècniques subliminars". En relació amb el programa de La Sexta, la CNMC ha imposat una sanció a Atresmedia de 162.132 euros a l'haver emès publicitat encoberta de l'empresa Grup Abrasador en l'edició del 9 de maig del 2019. Pel que fa al programa de Pablo Motos, la multa és de 232.970 euros, també per l'emissió de publicitat encoberta de la marca Carolina Herrera i dels seus perfums Bad Boy i Good Girl en la seva emissió del 3 d'octubre del 2019.



La CNMC recorda a Atresmedia que aquesta resolució posa fi a la via administrativa i que podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant l'Audiència Nacional en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la notificació.