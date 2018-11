Eloi Cordomí i Ester Bertran transmetran la Cavalcada de Reis de Vilanova i la Geltrú per TV3

TV3 ha escollit Vilanova i la Geltrú per a la tradicional transmissió de la Cavalcada de Reis, que tindrà lloc el dia 5 de gener a la tarda. El meteoròleg Eloi Cordomí i la reportera del 'Tot es mou' Ester Bertran seran els encarregats de narrar l'esdeveniment.

Cordomí serà l'encarregat d'explicar els trets més característics de la cavalcada de Vilanova, que el 1998 va estrenar nova escenografia i vestuari, dissenyats Amadeu Ferré, i que compta amb la participació de més de 200 voluntaris vinculats a diverses entitats de la ciutat. A més, des d'un estudi situat a la plaça de la Vila conversarà amb personatges emblemàtics de Vilanova.

Bertran, per la seva banda, oferirà "una visió divertida i sorprenent dels fets que hagin passat els dies previs a la cavalcada, com l’arribada del patge reial Eliseu o l’entrenament que estan rebent els cavalls que hi participaran". La reportera també farà connexions des de dins de la cavalcada, per viure-la "com una vilanovina més".

A més, els personatges del canal Super3 també visitaran Vilanova. Entre ells hi haurà el Biri Biri, qu es perdrà per la ciutat. La família demanarà ajuda als veïns per trobar-lo a partir de diverses pistes que hi haurà escampades pels carrers. Diverses cares conegudes de TV3, com els Òscars, Toni Cruanyes o Laia Ferrer, participaran al programa compartint amb els espectadors els seus recors més divertits i emocionants de la nit de Reis.