Cosmopolitan incorpora l’humor efervescent de Graham Norton

Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, David Letterman, Jimmy Fallon... Els presentadors de 'late shows' americans són prou coneguts entre el públic català, ja sigui perquè els acabem veient presentant gales de premis o perquè les plataformes per satèl·lit importen els seus xous. Però, en canvi, els seus homòlegs britànics passen molt més desapercebuts. Des d’avui, el canal Cosmopolitan TV resol parcialment aquest greuge, perquè estrena l’última temporada del xou de Graham Norton, el gran referent dels 'late' a les illes (britàniques).

Considerat com la vuitena persona més influent de la cultura anglesa –segons una enquesta de la BBC–, aquest irlandès resident a Londres ha aconseguit mantenir 'The Graham Norton Show' com a gran referent del programa de varietats, onze anys i 358 episodis després d’estrenar-se. Cosmopolitan estrenarà un capítol de l’última temporada cada dimarts i cada dimecres, però tot el curs complet es podrà veure des d’avui als repositoris de les plataformes de vídeo sota demanda que tinguin el canal.

Al llarg de la seva trajectòria, el xou ha deixat uns quants moments memorables. Va ser aquí on Carrie Fisher va revelar –en una de les seves últimes intervencions televisives– que va mantenir un romanç amb Harrison Ford quan tots dos rodaven 'La guerra de les galàxies'. O quan Hillary Clinton va explicar que gairebé es perd la investidura de Donald Trump.

En aquesta temporada destaca la presència de Tom Cruise, al costat dels seus companys de repartiment del film 'Misión imposible 6'. El programa va aconseguir la cinta que mostra com l’actor, entestat a no deixar que els especialistes el doblin a les escenes d’acció, es va trencar un turmell mentre filmaven.

La capacitat de convocar els grans noms de Hollywood i asseure’ls al sofà vermell del plató és un dels al·licients del programa. L’altre és la rapidesa verbal de Norton, així com la seva efervescència, d’una alegria encomanadissa. A més, darrere el seu excés afectat pot deixar-les anar de l’alçada d’un campanar.

I allà on no arriba Norton ho fa algun dels múltiples comediants que convida amb assiduïtat. Tampoc no hi solen faltar els convidats que aporten la part musical. Ni les copes de vi per a tothom. I una secció molt peculiar: algú del públic ha d’explicar una història divertida. Si els convidats s'avorreixen, accionen una palanca que fa que la cadira es tombi.