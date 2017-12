Cuatro també confia en els solters per impulsar les tardes

Cuatro vol traslladar a la sobretaula l’èxit inqüestionable que ha obtingut First dates a l’ access prime time. No ho farà amb el mateix format però sí amb una proposta semblant, que també té com a punt de partida la recerca de l’amor entre els participants. El canal de Mediaset estrena avui, a les 15.45, Singles XD, un nou espai d’emissió diària, presentat per Nuria Roca, en què cinc solters (tres nois i dues noies) intentaran trobar parella.

El centre neuràlgic del nou programa, que tindrà la particularitat d’emetre’s en directe, serà el pis on conviuran els cinc joves concursants. Però no hi estaran sols: cadascun d’ells podrà acollir candidats a seduir-lo, amb l’única condició que, com a màxim, podran ser dos simultàniament. Abans de rebre un nou pretendent, doncs, el concursant haurà de descartar algun dels que tenia fins llavors. Els singles podran entrar al pis i sortir-ne sempre que vulguin, per compartir experiències amb els candidats a convertir-se en la seva parella. L’únic moment en què tots hauran de ser al pis serà durant l’emissió del programa, que serà l’hora de valorar com han anat les cites, d’expulsar els aspirants que no hagin satisfet les expectatives i de conèixer els nous. Les relacions d’amistat que s’estableixin entre els cinc concursants també seran objecte d’anàlisi cada tarda.

Singles XD donarà una gran importància a la interacció entre els concursants i l’audiència: a través de les xarxes socials, els espectadors tindran la possibilitat d’aconsellar els participants sobre la millor manera de seduir algun dels seus pretendents, podran ajudar-los a decidir amb quin tenen més afinitat i, fins i tot, en alguna ocasió s’arribaran a convertir ells mateixos en candidats a aparellar-s’hi. A més, el programa també tindrà un espai a Mitele, el portal de vídeos de Mediaset, on els espectadors podran trobar cada tarda, després de l’emissió per televisió, continguts extres.

L’estrena d’aquest programa suposa el retorn a la televisió de Nuria Roca tot just un mes i mig després d’haver estat acomiadada de TV3. La presentadora valenciana, que només va conduir set entregues del magazín A tota pantalla a la pública catalana, i que durant les últimes setmanes ha criticat molt durament la cadena, torna ara a un canal que coneix bé, perquè va treballar-hi del 2006 al 2011. A la graella de Cuatro, aquesta enèsima aposta pels dating shows (que se suma a First dates i Granjero busca esposa, actualment en emissió, i a d’altres com ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, que es va acabar fa poques setmanes) desplaçarà fins a les 17.00 l’espai d’humor Dani & Flo, que després de deu mesos en antena no ha pogut fer ombra al seu principal rival, Zapeando, a La Sexta. Cuatro, doncs, confia que l’amor que li ha permès consolidar una audiència fidel als vespres li solucioni també ara les tardes.