L'actor David Solans s'incorpora a la sèrie 'Los herederos de la tierra'

L'actor català David Solans formarà part de Los herederos de la tierra, la seqüela de La catedral del mar. Ho ha anunciat Alter Ego Talent House, la seva agència de representació, que a través de les seves xarxes socials han dit que estaven "feliços d'anunciar la incorporació de David Solans al rodatge" de la sèrie "produïda per Netflix en col·laboració amb Diagonal TV". La incorporació de Solans a la ficció arriba després que l'actor decidís abandonar unilateralment Merlí: Sapere Aude, la sèrie que protagonitzava amb Carlos Cuevas.

Que el Bruno, el personatge que hi interpretava, deixés de formar part de la trama no va ser una qüestió creativa, tal com va informar el mitjà especialitzat Formula TV. Des de llavors, no se sap si Solans hi tornarà o si la sortida és definitiva. A la producció de Netflix, Solans no se sap quin paper hi interpretarà i, per tant, tampoc se sap si serà un habitual o esporàdic en el conjunt de la trama. El que sí que se sap és que compartirà pantalla amb Elena Rivera i Yon González, que ocupen els papers protagonistes, i també amb Rodolfo Sancho, Michelle Jenner, María Rodríguez, Pere Arquillué i Natalia Sánchez.